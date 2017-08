Buscan evitar la proliferación de autos "chuecos"

MEXICALI, Baja California(GH)

Se buscará evitar la proliferación de vehículos con placas Onappafa, Anapromex y de otras organizaciones, debido que se ha incrementado su presencia en hechos delictivos en Mexicali, señaló el regidor Héctor Ibarra Calvo.



El edil panista dijo que el pasado 20 de junio presentó un exhorto ante la Secretaría del Ayuntamiento dirigido al Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Planeación y Finanzas y Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).



El motivo, es que se han estado recibiendo quejas ciudadanas sobre hechos donde no se ha podido responsabilizar a los conductores de vehículos con placas Anapromex, Onappafa y de otras organizaciones.



Al no haber un registro, no existe forma de responsabilizarlos patrimonialmente en caso de daños a terceros, en propiedades o inclusive en temas de mayor relevancia.



Ante esto, hubo un acercamiento con la Policía Municipal, donde se le informó que los automóviles con estas placas estaban generando una problemática, ya que se había incrementado el número de delitos cometidos en este tipo de unidades.



Además, otro de los principales reclamos ciudadanos es que hay autos que por su valor no deberían optar por estas asociaciones.



Se sabía que anteriormente las personas de escasos recursos recurrían a este tipo de placas para tener un carro, pero ahora hay automóviles de lujo circulando con placas de estas organizaciones, agregó.



No se quiere satanizar al usuario, indicó, solamente se quiere hacer entender que esta situación está ocasionando problemas en el Municipio.



La problemática generada por estas unidades es que no permite conocer los antecedentes del vehículo, no tienen seguro de responsabilidad civil hacia terceros y no cumplen con la verificación ambiental vehicular.



Además, no hay equidad con el resto de la población que sí paga placas, refirió.



La Federación debe tomar cartas en el asunto, mencionó, porque son unidades ilegales dentro del País bajo el amparo de estas organizaciones.



No obstante, las tres autoridades deben poner énfasis en el ámbito de su competencia y traten de evitar que siga proliferando este tipo de padrones, así como el servicio que ofrecen estas organizaciones.