Es neurología pediátrica la especialidad con más consultas en el HEM

MEXICALI, Baja California(GH)

En los tres meses de operación del nuevo Hospital de Especialidades de Mexicali (HEM), la principal causa de consulta es para obtener los servicios de neurología pediátrica.



El titular de la Secretaría de Salud, Guillermo Trejo Dozal, explicó que el HEM se encuentra operando al 100% con excepción del área de infectología, debido a que falta una pieza del sistema de refrigeración.



Precisó que el edificio se construyó con un recurso federal de 71.4 millones de pesos, el cual fue inaugurado el pasado 19 de mayo, cuenta con 34 consultorios, donde han ofrecido 14 mil 791 consultas, 5 mil al mes en promedio.



El nosocomio cuenta con 38 especialidades, el director de consulta externa, Horacio Ham Pujol, añadió que la neurología pediátrica es muy solicitada, ya que en Mexicali hay muy pocos médicos especializados en dicha rama de la Medicina.



Inconclusa infectología



El área de infectología está en proceso de abrirse, quienes requieren de la atención son canalizados al área donde anteriormente eran despachados, comentó el médico Ham.



“Es un área donde sólo ellos deben de permanecer para controlar el ambiente, ya que son pacientes con enfermedades muy contagiosas como tuberculosis, VIH y hepatitis ‘C”, comentó.



El director del Hospital General (HG), Caleb Cienfuegos Rascón, informó que la diferencia en enfermedades como la tuberculosis es que hay que hacerles un barrido de aire, por el alto índice de contagio.



“El aire que entre se debe de ir por una tubería, pasa por una luz ultravioleta que mata cualquier microorganismo, pasa por una serie de filtros y se va para afuera, no vuelve a entrar al área y así no se almacenan bichos”, comentó Cienfuegos.



La pieza faltante es la que debe regular los recambios, no es un producto nacional y ha tardado por el proceso de aduanas, preció el director del HG.



Las áreas que se desocuparon del viejo edificio, se proyectó convertirlas en una área de quimioterapias ambulatorias para pacientes pediátricos, además de aulas de enseñanza en residencias médicas.



Cuando abran el otro hospital de especialidades en la Ciudad Salud, se mudará todo para allá, y se volverá un centro regional de trauma para los pacientes graves.