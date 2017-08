Lanzará PAN convocatoria para candidatos en octubre

MEXICALI, Baja California(GH)

El 29 de octubre se emite la convocatoria el Partido Acción Nacional para quienes aspiren a candidaturas a la Presidencia de la República, Senado y Diputación Federal, anunció Javier Gutiérrez Vidal.



El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Mexicali, explicó que a partir del próximo 9 de agosto se instala la Comisión Nacional de Elecciones con lo que inicia el formal proceso interno electoral.



Tras emitirse la convocatoria, se registrará la plataforma política y social del partido ante el Instituto Nacional Electoral.



Los aspirantes deberán de cumplir con el requisito de renuncias o solicitar licencia a cargos públicos para contener por otro espacio, como el Senador Ernesto Ruffo Appel, detalló.



Gutiérrez Vidal explicó que el partido debe incluir en sus propuestas, una plataforma con perspectiva humanista, de solidaridad y por el bien común.



Así como propuestas en materia de seguridad, mejora en la economía de las familias, reforma a la ley de educación y evaluación, desarrollo social, honestidad y anticorrupción.



Tres partidos



Para la elección federal, explicó que son tres los partidos potenciales, el PRI, Morena y el PAN.



El PRI es el dinosaurio que no ha muerto y tiene su fuerza, explicó.



Mientras que Morena tiene fuerza política y 15 años de campaña, pero que le perjudica estar integrado por ex priistas.



Gutiérrez Vidal agregó que no se descarta una alianza entre el PRD y el PAN en unión con las similitudes y no por las diferencias como el tema del aborto, el cual rechaza Acción Nacional.



“El agua y el aceite sí se puede juntar cuando está a punto del hervor, y el país esta hirviendo”, declaró.