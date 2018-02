En diciembre se notificó a constructora: Ayuntamiento

TIJUANA, Baja California(GH)

Desde diciembre del 2017, el Municipio solicitó la suspensión de las obras en el fraccionamiento que edifica la Constructora Melo al no avisarles sobre los cortes realizados en el cerro cercano a la colonia Lomas del Rubí, situación que, aseguran los vecinos, generó los deslizamientos que dejaron sin hogar a cientos de familias.



“A la hora que se vieron esas discrepancias a lo construido fue que se dejaron citatorios, y se empezó a solicitar la suspensión de las labores para que tuvieran a bien explicar el porqué del proceso”, declaró Alejandro Lomelín Clapera, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE).



Las visitas a la obra y solicitudes verbales fueron por parte de la Jefatura de Movimientos de Tierra, sin embargo, la empresa hizo caso omiso.



Ante tal situación la SDUE decidió suspender temporalmente los trabajos, pero estos no acataron al 100% hasta después de que ocurrió el hundimiento.



El perito de la obra por parte de la constructora fue suspendido temporalmente, y sostendrán con él una reunión en próximos días, pues es el responsable directo de informar sobre los trabajos.



En tanto el estudio concluye, que tentativamente podría ser la próxima semana, el Municipio solicitó a Melo construir un talud para evitar que sigan los deslaves, mientras que los trabajos del fraccionamiento ya están suspendidos.



“Lo que hemos encontrado hasta ahorita son discrepancias entre lo que está construido y el proyecto original en base a las recomendaciones geotécnicas marcadas en el estudio que se entregó en su momento cuando se dio la licencia pero es preliminar”, comentó.



Aumentan afectadas



El número de viviendas afectadas va en aumento en Lomas del Rubí, ya que de 84 contabilizadas pasaron a 94, informó el director de Protección Civil Tijuana, José Rito Portugal.



En un principio solamente eran 70 hogares los que colapsaron cerca de 20 metros, pero como han pasado los días, siguen incrementado las afectaciones.



En los rondines que realizan han detectado que ciudadanos siguen bajando para tratar de rescatar sus pertenencias, por lo que recomendó evitar hacerlo ya que de darse un movimiento de tierra pondrían en riesgo su vida.



“No deben de andar en esa zona, es inestable, no se sabe cuándo pueda haber un movimiento, con una caída se pueden lastimar, la recomendación es no bajar a la zona, sé que la gente quiere rescatar pertenencias pero es peligroso”, puntualizó.



Vecinos exigen apoyo



En la mesa de trabajo que se instaló en el lugar, vecinos exigieron varios puntos a la autoridad municipal como seguridad, iluminación y comida.



Mariana Morales, del Comité de Vecinos, dijo que uno de los puntos más importantes es una minuta en donde quede estipulado que al recibir los 15 mil pesos para rentar una casa no están solucionando el problema.



“Nosotros estamos exigiendo que quede bajo un documento oficial firmado por una comitiva de vecinos y las autoridades encargadas que no nos compromete a nadie de los vecinos a perder nuestro patrimonio”, dijo.



Actualmente se encuentran en la espera del dictamen ya que de acuerdo con la asesoría legal que reciban buscarán solucionar su problemática por la vía legal.



Los afectados consideraron tardíos los trabajos por parte del 22 Ayuntamiento de Tijuana ya que desde que se presentaron las primeras grietas se quejaron pero no obtuvieron una respuesta concreta.

400 damnificados



Los deslaves en el lugar dejaron cerca de 400 personas damnificadas, de las cuales cerca de 120 son menores de edad, informó Mario Osuna Jiménez, secretario de Desarrollo Social Municipal (Sedesom).



Los apoyos que están ofreciendo son 15 mil pesos para una renta y traslado de pertenencias al lugar donde van a moverse, además de un refugio en que solamente ha ido una familia conformado de tres personas.



Asimismo la delegación San Antonio de los Buenos y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe) están llevando despensas.



“Había mal información con los vecinos, lo que se les dice es que el apoyo económico de 15 mil pesos es para rentar de manera temporal, nos interesa la seguridad de las personas, estamos trabajando para que nadie se quede sin recibir el apoyo”, aseguró.



No hay para todos



Por su parte el secretario de Gobierno Municipal, Leopoldo Guerrero Díaz, aclaró que no todas las personas que perdieron una vivienda en el lugar recibirán el apoyo económico.



Dijo que hay tres tipos de personas perjudicadas, primero son los propietarios de las casas que vivían en el lugar, después aquellas que rentaban casas y aquellas que perdieron su predio pero no los habitaban.



Los dos primeros grupos sí recibirán el dinero, mientras a los dueños que rentaban solamente los apoyarán en la parte jurídica para que reciban una indemnización.