Denuncian castigos a la "vieja escuela" en primaria del Valle

MEXICALI, Baja California(GH)

Madres de familia denunciaron que al estilo de la vieja enseñanza hay maltratos dentro de la única Primaria del ejido Saltillo en el Valle de Mexicali, propinados por la actual directora a quien no le permiten ingresar a la escuela desde el año pasado.



El pasado 14 de diciembre fue que un grupo de madres de familia legitimadas por aproximadamente 35 padres y madres de los alumnos, impidieron entrar a la Primaria a la directora Celia Aguirre Guillén, exigiendo que sea destituida.



Las madres afirman que la directora ejecuta castigos de antaño contra los niños, como exponerlos al Sol o al frío, azotes al mesabanco, además de gritarles y zangolotearlos cuando pierde la paciencia.



La madre de familia, Blanca Carranza, recordó que cuando pusieron los candados a la Primaria para que no entrara, la directora le pidió una explicación, luego de darle los motivos se retiró de la escuela y no ha vuelto a entrar hasta la fecha.



“Mi hijo me llegó con calentura, porque la maestra lo sentó en el suelo porque iba a comprar unas sabritas y no quiso que las comprara y lo dejó sin recreo, yo le reclamé, y me contestó ‘¿es todo?’, se dio la vuelta y se fue”, informó Carranza.



Mencionaron que la escuela ha venido decayendo desde que Aguirre entró en turno como directora hace tres años, señalando que los bebederos se han enmohecido, la falta de un cerco y déficit en la limpieza general.



La madre de familia Abigail Magdalena relató que su nieta tiene hiperactividad, motivo por el cual la directora en dado momento se desesperó y la estrujó exigiéndole que se calmara y sentara.



“Falta comunicación entre padres, maestros y directivos, ella es autoritaria y déspota, no nos considera en los eventos y no rinde cuentas de lo que recaudan, para eso como en la posadas o día del niño”, comentó Rosa Trujillo, madre de una alumna.



Aseguraron que se trata también de un caso de nepotismo, ya que el hermano de la directora ingresó como conserje, quien no acude en tiempo y forma a realizar sus funciones.



Al acudir a la escuela no les fue permitido entrar a los reporteros de LA CRÓNICA, sin embargo se constató que no contaban con gran parte del cerco de un costado de la Primaria.