En camino posible incremento de tarifas

MEXICALI, Baja California(GH)

A finales de febrero podría votarse la propuesta de aumento al transporte público en un 30% para llegar a 17 pesos por pasaje, explicó Manuel Díaz Lerma.



El presidente del Consejo Municipal del Transporte detalló que efectivamente los empresarios del transporte público solicitaron el aumento, pero será un estudio y el análisis del mismo, el que determine si se eleva, mantiene o baja la tarifa.



La necesidad argumentada del transportista es que a nivel nacional el 47% de la población que requiere el camión público lo utiliza, mientras que en Mexicali de la ciudadanía que requiere el servicio, sólo el 8% lo usa.



NO AUMENTO, SIN MODERNIZACIÓN



Los regidores proponen no se aplique un aumento a la tarifa sin antes crear una reestructura de rutas, eficiencia en los tiempos, sin traslapes, y regular el sistema de transporte de personal, explicó el regidor Héctor René Ibarra Calvo.



Los regidores a cargo de las comisiones de Transporte y Tarifa, Héctor Guzmán Hernández y Natalia Figueroa González, afirmaron desconocer el documento de solicitud de aumento a la tarifa.



Sin embargo los tres ediles afirmaron que aplicarán el proceso de ley y no por decisión directa como el realizado en la administración de Jaime Díaz Ochoa que otorgó el incremento de 11 a 13 pesos. “Se vale la autocrítica, fallo que no se le dio el lugar y poder al Consejo Municipal del Transporte”, precisó el regidor Ibarra Calvo.



EL PROCEDIMIENTO



El Consejo Municipal del Transporte deberá de recibir los resultados del estudio que realiza el Colegio Estatal de Economistas por un pago de 300 mil pesos.



En plazo de una a dos semanas se estima recibir los resultados. Se analizará al interior del consejo en una comisión de tarifa.



El consejo está integrado por la UABC, el Consejo Coordinador Empresarial, Comité de Desarrollo Económico, transportes público y taxis, y regidores.



Con los resultados el consejo emitirá una recomendación al Ayuntamiento y se turnará a comisiones de Cabildo.



En el Cabildo se generará el dictamen, el cual puede ser a favor, en contra o con ajuste al aumento o decremento sugerido. Se turna a pleno del Cabildo, para su votación que requiere mayoría calificada.



HUEVAZOS AL CONGRESO



Al grito de “¡No al Aumento!”, un grupo aproximado de 60 personas se manifestó ante el Congreso del Estado, en apoyo a la diputada Claudia Agatón que emitió el exhorto desde el pleno legislativo al Ayuntamiento de Mexicali para que no autorizaran un alza a la tarifa del camión.



Personal de seguridad interna del Poder Legislativo, impidió el acceso de los manifestantes. Al verse obstruido el acceso por la única entrada disponible por la parte trasera, rodearon el edificio y arrojaron tres carteras de huevos contra los vidrios y paredes.