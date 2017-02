Municipio sin capacidad para subir sueldos

MEXICALI, Baja California(GH)

El Gobierno Municipal no tiene la capacidad financiera para otorgar un incremento salarial del 10% a los burócratas, afirmó el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.



El Presidente Municipal señaló que no existe un acuerdo con el Sindicato de Burócratas en lo relativo a un aumento salarial a la base sindical.



El motivo principal es que actualmente las condiciones financieras del Municipio no permiten cumplir las expectativas del Sindicato, manifestó.



Indicó que en el caso que el Gobierno Estatal cubra cierto monto de incremento salarial, esto no obliga al Ayuntamiento a darle cumplimiento de la misma forma.



Se tuvo un acercamiento con la dirigente sindical Victoria Bentley Duarte a principios de enero, agregó, donde se le dio a conocer la complejidad de las finanzas municipales.



Recordó que en octubre del año pasado, la administración del 21 Ayuntamiento recibió el pliego petitorio que contemplaba un alza salarial del 10%.



Sánchez Vásquez comentó que se ha señalado a la dirigencia del Sindicato de Burócratas que el porcentaje solicitado es inviable, impráctico e imposible.



Dijo que no han vuelto a tener un acercamiento, pero se espera que para el mes de marzo pudiera volverse a tocar el tema.



Agregó que el 22 Ayuntamiento de Mexicali aún no define un porcentaje de incremento salarial viable a otorgar, ya que esto se debe revisar diariamente.