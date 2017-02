Descarta Bentley elección; sí hay, dicen candidatos

MEXICALI, Baja California(GH)

No habrá elección sindical afirma la dirigencia estatal del Sindicato de Burócratas, pero candidatos anunciaron que realizarán la elección y será democrática.



La dirigente estatal del Sindicato de Burócratas, Victoria Bentley Duarte, afirmó que no habrá elección para renovar la secretaría general del Sindicato de Burócratas en Mexicali porque sólo una de las cinco planillas consiguió el formal registro.



Los cuatro candidatos rechazados que son Rosy Acuña, Selene Cota, Lázaro Mosqueda y Maritza Olivas anunciaron que por acuerdo del Comité Ejecutivo Estatal se aprobó que realicen la elección alterna y que ya cuentan con las urnas y boletas.



Las posturas



El miércoles se giraron por parte del Sindicato de Burócratas oficios impresos en las dependencias de Gobierno, donde informaban que no habría elecciones sindicales y al Gobierno no se solicitaron permisos para que los trabajadores salieran a votar, explicó Bentley Duarte.



La diputada panista puntualizó que los cuatro candidatos rechazados no tienen registro tras haberse apelado en el Comité Ejecutivo Estatal. porque de los 27 integrantes de éste, sólo catorce sesionaron.



La dirigente estatal afirmó que de las catorce firmas, las de María Guadalupe Reyes Albáñez, secretaria de Pensiones, y Óscar Reyes López, oficial mayor del Comité Ejecuto Estatal, fueron falsificadas.



Y la firma de José Luis Parra como representante del Tribunal de Arbitraje es falsa, porque como sindicalizado fue expulsado desde mayo del 2014, con lo cual se quedaría con once firmas.



Los estatutos sindicales en el capítulo sexto de las asambleas seccionales, en el artículo 26, precisan que se requiere quorum de la mitad más uno, cifra que no alcanzaría de demostrarse en el Tribunal de Arbitraje las acusaciones.



Bentley Duarte anunció que interpondrá una denuncia por falsificación de documentación contra Manuel Oceguera Villa, secretario de Trabajo y Conflictos, y Margarita Macrina Corro Arámbula, secretaria de Organización, que firmaron el acta de registro de los candidatos.



“Me llama la atención que siempre señala que ningún candidato está listo para la elección, que presentamos documentación apócrifa, ya estoy pensando mal de ella porque no quiere aceptar una elección”, dijo la candidata Maritza Olivas.



Habrá elección



Los cuatro candidatos Rosy Acuña, Selene Cota, Maritza Olivas y Lázaro Mosqueda anunciaron que por acuerdo del Comité Ejecutivo Estatal presentado por Manuel Oceguera Villa, podrán asumir el control de la elección e instalar ellos mismos las urnas y boletas.



La elección la desarrollarán hoy de 8:00 a 16:00 horas en el estacionamiento contiguo al salón sindical.



“Salgan a votar, estamos listos, que no se les imponga un candidato, tienen derecho a ejercer su voto y no podemos permitir que se nos siga intimidando y amenazando”, declaró Rosy Acuña.



Lázaro Mosqueda dijo que el Sindicato no es propiedad de la actual dirigencia.



“Tenemos el derecho del patrimonio sindical, estaremos afuera, en la esquina o donde sea necesario para que los trabajadores puedan votar”, comentó.



La dirigente estatal, Victoria Bentley Duarte calificó de “lamentable” que los candidatos emitan información equivocada a la base sindical.



“Si hacen una elección será viciada de origen, hay inconsistencia en violentar estatutos porque sólo puede convocar la líder estatal, aquí no habrá elecciones, el salón permanecerá cerrado, las oficinas abiertas y lo que pretendan hacer es viciado de origen”, enfatizó Bentley Duarte.



“Queremos una elección democrática y que nos deje trabajar, queremos una elección transparente y limpia y no impedida por su propio sequito”, puntualizó la candidata Selene Cota.



La versión oficial es que solo la planilla blanca que encabeza Genaro Díaz Reynoso es la única registrada y a quien Victoria Bentley Duarte cedería la Secretaría General del Sindicato de Burócratas de Mexicali.