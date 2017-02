80% tarda en tratar cáncer de próstata

MEXICALI, Baja California(GH)

En el mes de la salud del hombre, autoridades del Issste señalaron la importancia de las revisiones para el cáncer de próstata, debido a que en el 80% de los casos llegan en estadios muy avanzados.



El delegado del Issste en Baja California, Antonio Magaña González, informó que la dependencia a nivel federal escogió el mes del amor y la amistad, como el de la salud del hombre bajo el eslogan “Soy hombre y me cuido”.



Los hombres van menos al doctor, por lo que la estadística de cáncer de próstata es muy alta, aseveró Magaña que diariamente mueren 17 hombres por estos tumores, debido a que no se detectó oportunamente.



En los derechohabientes del Issste lo infartos son la principal causa de muerte en los hombres, el 61% de los fallecidos son hombres, según la base de datos del 2015, precisó Magaña.



En este mes del hombre la idea es que los derechohabientes vayan a hacerse la revisión con su médico familiar, tanto el examen antígeno prostático y el tacto rectal, así como los exámenes de glucosa y la presión sanguínea.



Es un mes enfocado a la prevención y autocuidado ya que los hombres en México viven cinco años menos que la mujer, agregó el delegado que una de las cuestiones es que los hombres van menos al doctor.



“Sólo el 37% de los hombres va al doctor, lo que sucede es que se sienten superhéroes, y creen que el pedir ayuda es un sinónimo de debilidad”, declaró el delegado del Issste.



El subdelegado Emmanuel Solares Sánchez, dijo que el examen tacto rectal es necesario ya que da mucha información, explicando que dura aproximadamente 20 segundos, con lo que logran descartar o no el cáncer.



“Se puede percibir si hay cáncer, se toca como piedra cuando hay, cuando no se siente blando, por eso es importante que los hombres se hagan el examen aunque pueda ser molesto, así como las mujeres se hacen el Papanicolaou”, declaró Solares.



A los 40 años incrementan los riesgos de padecer cáncer de próstata, a partir de los 45 años deben de acudir a hacerse los estudios una vez al año, platicó el subdelegado Solares.