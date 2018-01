Sin la voluntad política de los legisladores, SEA podría retrasarse hasta el 2020

MEXICALI, Baja California(GH)

Mientras que no se avance en la elección de los integrantes del Comité de Selección, no se continuar con el resto de la agenda del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), indicó Rodrigo Llantada Ávila.



El presidente de la Coparmex en Mexicali, señaló que actualmente el tema se encuentra completamente en manos del Congreso del Estado, por lo que instó a los diputados a realizar la elección del Comité de Selección para poder avanzar en la implementación del Sistema.



“En la medida que agilicemos los tiempos podremos seguir avanzando, sino esto puede tardarse uno, o dos, o tres años, el tiempo que quieran, porque la ley no marca un plazo definitorio” explicó.



Aunque el tema del combate a la corrupción es uno de los tópicos más usados por candidatos de todos los niveles en época de campaña, señaló el empresario, los legisladores que actualmente conforman el Congreso de Baja California no tienen la voluntad política de implementar el Sistema Estatal Anticorrupción.



“Los hoy legisladores que tienen la oportunidad de resolverlo no lo están queriendo hacer, y seguramente los legisladores que hoy tenemos en funciones en su momento asumieron el compromiso de combatir la corrupción en campaña, y hoy en la práctica no son congruentes” reclamó Llantada Ávila.



El presidente de la Coparmex lamentó que los legisladores no estén “queriendo abordar” la agenda ciudadana impulsada por la sociedad civil y el sector empresarial, mientras que por otra parte a finales de 2017 se aprueban dos dictámenes sumamente controvertidos.