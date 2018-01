SEE suspende clases en turno vespertino en Tijuana, Rosarito, Ensenada y Tecate

TIJUANA, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE) informa sobre la suspensión de clases para hoy martes en Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), al turno vespertino en los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada (incluido San Quintín) debido a las condiciones climáticas.



Miguel Ángel Mendoza González, secretario de Educación y Bienestar Social, recomendó a los padres de familia continuar al pendiente de los medios de comunicación y de las diferentes vías de contacto del SEE, tales como la página www.educacionbc.edu.mx y el perfil de Facebook/educacionbc, o el número de teléfono de Tijuana 633-5000 en donde se actualizará la información de la suspensión o reanudación de clases.



Agregó que el SEE pone adicionalmente a disposición de la población la Línea Educativa de Información Oficial del Sistema Educativo Estatal 01 800 788 73 22, para reportar encharcamiento en los accesos a los planteles educativos, impermeabilización de techos, goteras, inundaciones de plazas cívicas, salones u otros problemas en centros escolares.