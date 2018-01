Pizza de adobada, solo en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

En las semanas recientes, Tijuana se ha posicionado como tendencia en redes sociales, una vez más por su diversidad gastronómica; ahora se le conoce como la cuna de la pizza con carne adobada.



Inaugurando su sección En la Calle, PERIÓDICO FRONTERA se lanzó a realizar este peculiar experimento que ha cautivado los paladares tijuanenses y ha capturado la atención de los internautas en el País.



El primer paso es comprar la pizza, a gusto de cada quien en el establecimiento que mejor le convenga, para esta ocasión la selección fue una pizza regular de Little Caesars con la única indicación que no tuviera peperoni.



“Desde hace dos semanas ha venido la gente a pedir la pizza con adobada, que es la que pide la mayoría, otros piden de asada o mixta”, expresó José Guadalupe, taquero de Las Tres Salsas.



La carne que cubre la redonda superficie de la pizza equivale en promedio a ocho o nueve tacos normales, el taquero la corta y la distribuye bien hasta que no queda ni un pedazo de queso sin carne.



“Esto es un buen negocio para nosotros y para los pizzeros”, comentó entre risas, mientras preparaba le daba vuelta a la carne sobre el asador.



Nuestra elección fue una combinación de carne adobada con asada, esta última para darle un verdadero toque norteño a este experimento.



Añadió que también es gusto de cada quien si los complementos se sirven aparte o se ponen sobre la carne; los complementos van desde la verdura, la salsa picante y guacamole.