Acoso sexual queda impune en el Estado: Especialistas

TIJUANA, Baja California(GH)

El temor al qué dirán y a ser despedidas de su trabajo son las principales razones por las cuales las mujeres no se atreven a denunciar los actos de acoso u hostigamiento sexual que han sufrido.



De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al año se interponen 60 denuncias en promedio por este delito en Tijuana, situación que se da porque es difícil comprobar esa conducta, coincidieron especialistas.



A nivel estatal, se recibieron 99 denuncias de hostigamiento, al sumar los 30 en Mexicali, trece en Ensenada, cinco en Tecate y siete en Rosarito.



Las cifras de la PGJE están contabilizadas de enero a noviembre del año anterior.



La directora del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), Gabriela Navarro Peraza, expuso que esa situación se vuelve más complicada porque el Código Penal de Baja California solo castiga al hostigamiento, en tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera al acoso como una forma de violencia verbal, pero no amerita una sanción penal.



“Son delitos de ocultación que los hombres difícilmente van a hacerlo en presencia de otras personas, por lo que al presentar la denuncia se queda en el dicho de la afectada y el agente del Ministerio Público la remite con el sicólogo perito para hacer un dictamen de afectación emocional”, explicó.



Además, agregó, las víctimas no cuentan con el apoyo de los testigos, quienes también sienten miedo de las represalias.

En ese contexto es como los hombres van normalizando su machismo y lenguaje soez hacia las mujeres, quienes aceptan esta situación como su realidad.



“Hay que trabajar con las nuevas masculinidades, el hombre actual es aquel que se comunica, construye relaciones sanas entre hombres y mujeres en oportunidades de igualdad y respeto”, destacó la directora del Immujer.



Reforzar sanciones

El hostigamiento sexual es un delito que debería castigarse más severamente, consideró el abogado penalista José Antonio Agüayo Domínguez, porque en muchas de las ocasiones las víctimas optan por no presentar denuncias porque los presuntos responsables no reciben prisión preventiva.



“Por el tipo de situación a veces es muy traumatizante para ellas o para ellos y deciden quedar en silencio; cuando se han llegado a judicializar, el agresor sexual no queda detenido, porque no es un delito que requiere prisión preventivo”, explicó.



Otros de los factores que influyen para que los casos no puedan judicializarse, añadió, es el hecho de que el hostigamiento sexual sucede entre dos personas, cuando nadie más está observando.



“Regularmente, cuando ocurren ese tipo de situaciones de hostigamiento sexual, al igual que la mayoría de los delitos sexuales, ocurren sin testigos, por lo tanto, la agencia del Ministerio Público se debe de valer de algún otro dictamen o medio de prueba científico”, informó.



En los casos en los que se reúnen las pruebas para establecer que una persona cometió hostigamiento sexual, la sentencia es de 200 días de salario mínimo como multa.



“Desafortunadamente es un delito que viene en incremento por el hecho de que la persona que actúa se puede valer de la deficiencia en el código penal para poder librarse de algún castigo”, manifestó.

Añadió que un ejemplo recurrente de hostigamiento sexual es cuando el patrón le pide a su secretaria un favor sexual a cambio de subirle el sueldo.