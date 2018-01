Imposible aumentar cupo en la UABC: Manuel Ocegueda

MEXICALI, Baja California(GH)

Debido a las condiciones financieras con las que se sostiene la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), es imposible ampliar la capacidad de su matrícula, señaló el Rector Juan Manuel Ocegueda Hernández.



Para los dos períodos escolares semestrales del 2018 se prevé mantener un cupo de 65 mil estudiantes. “Las condiciones financieras que prevalecen actualmente no generan condiciones adecuadas para incrementar matrícula”.



Aunque la Universidad cuenta con instalaciones para recibir a una mayor cantidad de alumnos, el impedimento recae en la capacidad económica.



“Requiere sobre todo contratación de nuevos profesores y es ahí donde se complica, porque eso significa obtener recursos permanentes que no tenemos”.



La gratuidad en la educación media superior y la gran cantidad de población migrante con las que cuenta Baja California, ha hecho que la entidad se caracterice por tener una gran demanda y absorción en escuelas preparatorias.



Para el ciclo escolar 2018-2, 32 mil 388 egresados de preparatoria, tanto locales como de los vecinos Sonora, Sinaloa y otras entidades, solicitaron su ingreso a la UABC. De ellos, sólo 10 mil 208 fueron admitidos, con base en el orden de prelación del examen de selección.



Lo anterior representa que, actualmente, sólo el 70% de los interesados consigue un espacio en la institución de estudios superiores.



Para brindar mayor accesibilidad a sus programas educativos, actualmente se diseñan estrategias de educación a distancia que permitan la inscripción de un mayor número de estudiantes, detalló el Rector.



VIENE PRESUPUESTO 2018 CON DECREMENTO



Por otra parte, Ocegueda Hernández dijo que el presupuesto que la UABC ejercerá en el 2018 asciende a 4 mil 300 millones de pesos. Aunque en dicha cantidad se contempla un incremento nominal del 5%, en términos reales no existe ningún aumento, al compararlo con el porcentaje de inflación, que fue del 6.5% al cierre del 2017.



Las condiciones serán enfrentadas con planes estratégicos de ahorro y optimización de recursos. “No es el primer en que tenemos una condición difícil financieramente”.