Rompe gobierno diálogo en bloqueo

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego del acercamiento que el Gobierno del Estado sostuvo con manifestantes que mantienen el bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en La Rosita, no se ha llegado a un acuerdo.



Juan Carlos Hernández, vocero de la manifestantes, dijo que los funcionarios que acudieron este domingo por la noche se retiraron de manera abrupta tras sostener una reunión dentro de las instalaciones de la Terminal.



Las dos pipas que habían acordado liberar para abastecer de combustible a unidades de emergencia, como ambulancias y patrullas, no han salido de PEMEX.



Durante la negociación de este domingo, los funcionarios del Gobierno del Estado solicitaron la liberación de 6 pipas, pero los manifestantes acordaron imponer como condición que se aplicara el estímulo fiscal contemplado para la frontera.



"Los gasolineros han dicho que no pueden costear este estímulo que la Federación va a reponerles en su declaración fiscal", explicó.



En el caso de la liberación de las dos pipas de gasolina, el vocero dijo que no se impusieron condiciones y que desconoce la razón por la que no han salido de la Terminal de Almacenamiento.



"Seguimos en la disposición del diálogo, desconocemos porque los funcionarios del Gobierno del Estado se retiraron y le estamos pidiendo comprensión al ciudadano", dijo Hernández.