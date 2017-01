Aún sin liberarse las 2 pipas acordadas en La Rosita

MEXICALI, Baja California(GH)

Sin liberarse aún ninguna pipa de gasolina en La Rosita por falta operatividad interna en Pemex.



Alejandro Roque, director de atención a grupos de la Secreta General de Gobierno informó que no se liberaban las pipas por falta de personal y choferes de las unidades de Pemex.



Por la noche del domingo, se estimó que entre las 23:00 horas y 01:00 del lunes se liberarían las dos pipas pero no sucedió.



Al corte de las 06:30 horas del lunes, las pipas seguían sin ser liberadas y cuyo fin es suministrar de combustible a las unidades de emergencia como patrullas y ambulancias.



La liberación de las 2 pipas fue por acuerdo entre los manifestantes y el representante del gobierno estatal.



Habían solicitado originalmente 15 pipas y se acordó liberar 6 si aprobaban reducir 58 centavos en el precio del litro de gasolina, ante no acceder el estado a la solicitud, los manifestantes negaron liberar las pipas y finalmente accedieron a permitir la salida de solo 2 pipas.