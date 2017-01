Sigue plantón, acuerdan liberar dos pipas

MEXICALI, Baja California(GH)

En medio de un acuerdo para liberar dos pipas de combustible y con la sorpresiva llegada simultánea de 100 taxistas, continúa el bloqueo en la planta de La Rosita hasta el cierre de la edición.



De manera extraoficial, los taxistas señalan que el 100% de las gasolineras ya no contaban con combustible al corte de las 23:00 horas del domingo.



De igual forma, la liberación de las dos pipas al corte de las 23:00 horas no habían sido presentadas por Pemex para su salida.



El bloqueo



El frío se siente en las narices que se asoman de entre las capuchas de las sudaderas pero los manifestantes lo aminoran al frente de lumbradas.



Con humor, cantos, algunas canciones ocasionales y acompañados de café negro y una sopa de vaso, se mantienen bloqueando la terminal de almacenamiento de La Rosita.



La cual desde el miércoles se encuentra bloqueada, siendo la única vía para suministrar de gasolina y diésel a Mexicali, el Valle y San Felipe.



Las dos pipas



Manifestantes del bloqueo en La Rosita negociaron con la Policía Federal y la Secretaría General de Gobierno, la liberación de dos pipas de combustible para vehículos de emergencia en Mexicali.



Alrededor de las 15:00 horas del domingo, se realizó el primer acercamiento donde la autoridad solicitaba liberar 15 pipas de combustible.



Los manifestantes se opusieron y propusieron liberar 6 pipas bajo documento escrito y con acuerdo de aplicar un incentivo fiscal de reducir 58 centavos al precio del litro del combustible.



Una hora y media después, las autoridades regresaron con el documento escrito, en hoja sin membretes y omitiendo el punto del incentivo fiscal y número de pipas a liberar.



Los manifestantes se opusieron por falta de transparencia y ante la solicitud de necesidad de combustible para unidades de emergencia, decidieron liberar sólo dos pipas.



Las autoridades ingresaron a la planta de Pemex a solicitar la preparación de las unidades, pero al corte de la edición no se habían realizado.



En una salida, dijeron que la causa era falta de personal en Pemex para llenar las pipas y conductores para sacarlas.



A la espera



Mientras en Mexicali se agota la gasolina, en La Rosita se escucha: “Levantaste a un gigante Peña”.



Las cartulinas emiten el mensaje de “mexicanos al grito de guerra”, “sepan los nacidos y los por nacer que venimos a vencer y no a ser vencidos” y “no al gasolinazo”.



Los hombres, mujeres y niños pregonan que el bloqueo permanecerá mientras la sociedad siga apoyando.



Y el principal apoyo a sido de comida, víveres, despensa y presencia, aunque pocos duran más de dos horas en el lugar.