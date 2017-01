Manifestantes a la expectativa de desalojo

MEXICALI, Baja California(GH)

, justificó el representante de la manifestación en la cuarta noche de bloqueo del Centro de Abastecimiento de Combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex).Juan Carlos Hernández comentó que el grupo de reaccionarios se mantuvo a la expectativa de la llegada de agentes federales y estatales, pues ya les venían advirtiendo de su arribo, el cual pensaban enfrentar de forma pacífica.Tensa fue la cuarta noche en el bloqueo de Mexicali, pues las personas que aglomeraban el sitio estaban conformadas por familias, con adultos, niños y ancianos, ante cualquier automóvil que apareciera similar al de un federal, los líderes se incomodaban.Sin embargo la música de relajación proporcionada por el artista Daniel Plumeda, calmó unas cuantas horas las angustias de los presentes, además de las intensas pláticas sobre el movimiento que busca la homologación de la gasolina entre Estados Unidos y Baja California.Juan Carlos señaló que habían sido amedrentados por la presencia de tres patrullas que se ubicaron a unos 40 metros del bloqueo, una de la Policía Federal, Municipal y Ministerial.Durante los últimos cuatro días han acudido al sitio aproximadamente 1 mil 136 personas para turnarse entre ellos y dar descanso a los que estuvieron más tiempo en el bloque de La Rosita.El apoyo de la ciudadanía no les ha faltado, pues justo detrás de la lona que los identifica, hay variedad de comida, entre pan, galletas, sopas, pollo, otros víveres y agua.“Hemos recibido amenazas de desalojo, en un momento dado tendrá que ocurrir una cosa u otra, o se satisfacen nuestras demandas de bajar el precio de combustible o nos quitarán a la fuerza”, aclaró Hernández.“Seguiremos en la lucha mientras la población nos siga apoyando, mientras nos sigan motivando a mantenernos en pie contra los abusos del Gobierno”, aseveró Hernández.“Hemos mantenido esta protesta de manera pacífica, hemos demostrado civilidad, así estaremos hasta el final, sea cual sea el resultado, no usaremos la violencia física”, agregó el representante.Aseguró que ellos están usando su derecho de manifestarse por lo que cualquier tipo de violencia no tiene cabida en el movimiento, deseando que si se da el desalojo que tengan en cuenta la presencia de niños.“Queremos que el Gobernador recapacite, que reduzcan el precio del combustible, ya tenemos presente la cascada de aumentos, en el gas, la tortilla, se habla del desabasto, pero el desabasto comenzó en nuestra mesa”, pidió.Calificó de muy poca la intervención del gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, quien sólo ha reiterado apoyo a los agentes y no a los protestantes que son su pueblo.Decenas de personas se mantienen en el bloqueo de la Planta de Pemex en Mexicali.“Falta valentía de Vega, no como el del Gobernador de Chihuahua, quien dijo que absorbería el impuesto de la gasolina, a través de la recaudación, para dar la gasolina al precio original”, comentó.Aseguró que hubo movimientos intimidatorios por la Policía Municipal donde les mandaron 10 unidades con torretas a la altura del puente, “pero sabemos a lo que vinimos y a lo que nos atenemos”.Entre las pláticas alrededor de las fogatas que mitigaron las temperaturas de apenas 8 grados, salían a flote comentarios positivos como “Los planes de Dios no se equivocan” y “Él está con nosotros porque no nos han venido a mover”.Hernández exhortó a la comunidad a que no se dejen engañar por personas que están pidiendo donativos en efectivo para el movimiento, descartando que tengan alguna tarjeta bancaria.