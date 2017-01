Index: Desabasto de gasolina golpeará al sector maquilador

MEXICALI, Baja California(GH)

La fuerza de trabajo del Sector Maquilador, que cuenta con cerca de 45 mil trabajadores, se verá afectada a partir de este lunes con el desabasto de gasolina en Mexicali, aseguró el presidente de Index.



Salvador Maese Barraza, representante del gremio maquilador, hizo un llamado al gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, a buscar una solución alterna para regularizar el abastecimiento de combustible en la región.





Las empresas privadas de transporte de personal y algunas concesionarias del transporte público han explicado a Index que, de no resolverse el desabasto por la manifestación a partir de este lunes, tendrán problemas para cumplir con sus rutas.



La afectación para el sector maquilador, nutrido de la fuerza de trabajo de 45 empleados, paralizaría la industria y causaría pérdidas de miles de dólares diarios, explicó Maese Barraza.



El presidente de Index hizo un llamado al Gobernador para que ponga atención en lo que está sucediendo en Mexicali, pues, señaló, que sólo parece que el Gobierno del Estado se ha enfocado en lo que ocurre en la Zona Costa.



Para este lunes, añadió, se espera un ausentismo en las maquiladoras del 20% y podría ir aumentando conforme pasen los días. “Esto va a parar la planta productiva y afecta también al bolsillo de miles de trabajadores por no poder asistir al trabajo”, dijo.



En el caso del transporte de bienes en el sector maquilador, dijo que no esperan el mismo problema, pues los tractocamiones al cruzar a Estados Unidos, pueden abastecerse de aquel lado de la frontera.