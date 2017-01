Hay pérdida millonaria en transporte por alza de gasolina

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras el alza del 20% en gasolina y la falta de un aumento en la tarifa del transporte público, señaló el director de Transportes Modernos (Tramo), que hay una pérdida de 2 millones y 100 mil pesos en tan sólo seis días.



“En los seis días que van se registró 2 millones 100 mil pesos de pérdida, por la diferencia del costo del combustible”, dijo el titular de la empresa transportista, Benjamín Garza.



La próxima semana habrá una reunión nacional, donde 22 estados se reunirán para ver el tema del incremento del combustible, lo que más les preocupa es que aproximadamente un 35% de lo que el usuario paga, se va directamente a impuestos.



“Es un impacto fuerte y vamos a ver cómo el Gobierno Federal provoca un desequilibrio económico, con estas políticas que adelanto un año para que no le afectara en tiempos electorales”, aseveró.



Garza señaló que los transportistas están buscando la manera de abastecer los tanques, por la temporada de bloqueos, ya que la gente está angustiada por el incremento de los precios.



Comentó que ha estado hablando con diferentes distribuidores masivos de combustible, quienes les aseguraron que hay suficiente abasto para lograr que no haya escasez del servicio en Mexicali.



“El Gobierno federal no se está dando cuenta que está penalizando al usuario del transporte público a través del IEPS y el IVA, que son dos impuestos que no pueden compensar con otros gastos”, refirió.



“En cuanto al bloqueo cada quien es libre de hacer lo conveniente, en nuestro caso no hemos participado, aunque ganas no nos faltan, porque se está yendo muy alto el costo”, concluyó Garza.