Atacan a 3 hombres a balazos

MEXICALI, Baja California(GH)

En menos de doce horas tres personas fueron heridas con arma de fuego en diversos incidentes registrados en la ciudad de Mexicali y el Valle, según reportes policiacos.



Estos hechos fueron reportados minutos después de un ataque directo con arma de fuego ocurrido a las afueras de Villa Toledo, donde un joven estudiante de 18 años perdió la vida.



Aunque no se ha establecido si están o no relacionados entre sí. La primera agresión se suscitó en Ángeles de Puebla alrededor de las 18:20 horas, donde una persona de sexo masculino recibió un impacto de arma de fuego en ataque directo.



Agentes se movilizaron hacia Rincones de Puebla, donde se notificó había huido el lesionado de nombre Alejandro de la Vega Morales, de 36 años, entrevistándose con quien había reali- zado la denuncia.



Se informó que De la Vega Morales se encontraba en su hogar sobre avenida Totepec, en Ángeles de Puebla, cuando alguien tocó la puerta, siendo su hijastro, quien se dijo reside en California.



Fue en ese momento cuando sin cruzar alguna palabra el joven detonó el arma de fuego a la altura del rostro de De la Vega Morales, causando lesiones en la cara, por lo que buscó refugiarse del ataque.



El agresor escapó del lugar a prisa, sin hasta el momento tener conocimiento del móvil de la agresión a su padrastro. A pesar de las heridas, De la Vega pudo escapar a la casa de un familiar para pedir auxilio.



Al verlo herido lo trasladó a la Cruz Roja, para que recibiera atenciones inmediatas, reportándolo estable.





OTRO BALEADO



Minutos después, otra persona resultó herida en un ataque realizado de carro a carro en Valle del Colorado, al Oriente de Mexicali, movilizando a unidades policiacas asignadas a la estación Bugambilia.



Al llegar sobre avenida San Fernando y Ejido Guerrero se percataron de una camioneta Honda Odisey, la cual había impactado un muro que se tenía en el lugar.



Una vez que agentes lo revisaron localizaron entre siete a diez impactos por arma de fuego, notificando que el conductor Humberto Armenta Reyes, de 46 años, contaba con lesiones.



Reportes indican que al circular un vehículo Nissan Máxima, modelo 2000, se le emparejó y los ocupantes empezaron a detonar el arma en repetidas ocasiones, impactando a Armenta en mulso derecho y pierna izquierda.



Una vez culminado el ataque los agresores escaparon con rumbo desconocido, perdiéndose entre las calles de la misma colonia, notificando que se trataba al menos de dos personas.



El lesionado fue trasladado a la Cruz Roja Oriente para que se le dieran las atenciones necesarias, reportando que se encontraba fuera de peligro.



EN LA ZONA RURAL



Ya durante la madrugada de ayer, una tercera persona fue trasladada de emergencia del Valle de Mexicali a un hospital en la ciudad, debido a que presentaba dos impactos en abdomen.



Los reportes indican que cerca de las 03:38 horas, elementos de Bomberos de la estación Ciudad Morelos recibieron en ese sitio a una persona lesionada por proyectil de arma de fuego.



Al llegar dos unidades de la Policía Municipal asignadas a la Jefatura Los Algodones, se percataron que Bernardo Antonio Saldaña Barrientos presentaba mancha hemática en abdomen.



De inmediato fue trasladado a un centro de salud en Ciudad Morelos, donde consciente la víctima relató quién era el atacante y dijo desconocer el arma que utilizó.



Refirió que no es la primera ocasión que lo agrede, ya que meses atrás realizó disparos en su hogar, ya que parece que tienen un altercado a causa de una demanda, donde incluso lo amenazó de muerte.



El lesionado fue trasladado a Mexicali donde fue internado en un hospital reportando estable su salud, por lo que se espera presente denuncia ya una vez que sea dado de alta.



De momento autoridades de la Policía Municipal o Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no han referido sobre la detención de presuntos agresores de algunos de estos hechos.