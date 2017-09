No habrá desalojo para "Fiestas Patrias"

MEXICALI, Baja California(GH)

Aunque los manifestantes de los distintos colectivos que mantienen plantones en el Centro Cívico de Mexicali no han confirmado su retiro del lugar, el Secretario General de Gobierno dijo que no serán desalojados si deciden permanecer en el lugar el próximo 15 de septiembre.



Francisco Rueda Gómez explicó que se trata de una recomendación de Protección Civil para liberar áreas importantes por seguridad, tanto de ellos como de las personas que acudan al festejo del Día del Grito de Independencia.



“Incluso se les dijo que puede ser solo por esa tarde, que nosotros no tenemos ningún problema con que vuelvan después del evento, pero nos hemos topado con una cerrazón de su parte”, comentó.



El secretario estatal dijo que ya se les hizo la invitación formal a desalojar momentáneamente estos puntos, pero que de no hacerlo, no serán desalojados ni se usará la fuerza pública para ello.



“Finalmente es una recomendación de seguridad, de Protección Civil, pero está en ellos si la quieren tomar o no”, comentó Rueda Gómez.



Actualmente existen cuatro plantones vigentes en el Centro Cívico, dos de ellos en el edificio del Poder Ejecutivo del Estado y otros dos en el Palacio Municipal.