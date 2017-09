Comienzan pruebas con agua tratada en viñedo

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar de la inconformidad que ha generado el proyecto de llevar agua tratada al Valle de Guadalupe, el Secretario de Fomento Agropecuario (Sefoa), Manuel Valladolid Semanduras, informó que ya se están realizando pruebas en un viñedo.



“Se está trabajando en las bases de la licitación, hay una prueba piloto en la planta la Morita de Tijuana, ya es el séptimo año y mañana va a arrancar el corte de la uva de este ciclo 2017, ha pasado las pruebas más rigurosas de los laboratorios certificados y el vino es cien por ciento potable”, afirmó.



El funcionario dijo que además de utilizar agua proveniente de Tijuana, se han estado haciendo estudios con la UABC para también aprovechar el agua de la planta de El Naranjo, donde actualmente se envía agua para el cultivo de más de 150 hectáreas en Maneadero para el cultivo de flores y forraje.



“Fue una petición de los productores para que el gobierno sea un facilitador, yo puedo decir que más del 85% de los productores de vino se les hace muy atractivo, ellos fueron los que lo pidieron”, enfatizó.



Valladolid Seamanduras dijo que el proyecto contempla un precio de nueve pesos con cincuenta centavos el metro cúbico, sin embargo, aún no sale la licitación.



Luego de que los miembros del Consejo Consultivo del Valle de Guadalupe, manifestaran estar en contra del proyecto por la falta de información y las implicaciones negativas que podrían traer para el turismo que visita la Ruta del Vino, el titular de la Sefoa consideró que no es un tema que se daba de estar divulgando en los medios de comunicación.



“No es un tema de medios todos los días, es un tema de mucho respeto y los productores se tienen que asegurar que el agua viene con la calidad adecuada, el proveedor del agua que son las plantas tratadoras tendrán que hacer su trabajo, pero es un tema que se tiene que cuidar muchísimo, no es un tema que se tiene que andar publicitando”, opinó.



El funcionario reconoció que es un tema que causa polémica, por lo que próximamente designarán un vocero para que se encargue exclusivamente de explicar el proyecto.