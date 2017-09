Estado sale de una luz amarilla en deuda

MEXICALI, Baja California(GH)

El sistema de semáforos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le había prendido dos focos ámbar a Baja California por un mal manejo de la deuda, para la nueva evaluación pasaron a dos verdes y uno ámbar.



Los focos amarillos o ámbar significan que el Estado tenía limitada la cantidad de recurso para endeudarse, la luz verde significa que puede endeudarse lo que el Congreso del Estado apruebe.



La deuda pública de Baja California corresponde en el 61% al Gobierno del Estado, 25% a municipios y 25% a paraestatales y municipales, informó el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Bladimiro Hernández Díaz.



Al último trimestre del 2016, Baja California ocupaba el tercer lugar más bajo en término de deudas per cápita de las 32 entidades.



“No es Baja California uno de los estados más endeudados, si se refieren a un análisis, tienen que tomar el obligado de la SHCP en donde llevan el sistema de alertas financieras”.



Hasta el 2016 había una calificación en el semáforo en dos indicadores ámbar, y uno en verde, lo cual colocaba límites para endeudarse, los indicadores se dividen en total de deuda, deuda de corto plazo y compromiso con proveedores de corto plazo.



La razón por la que se recurre a la deuda de corto plazo dijo que se debe a que el flujo de los ingresos es irregular y no corresponde con las necesidades de gasto, como el que cada mes tenga que pagar nómina y que el flujo no llega a tiempo, por lo que piden un crédito de corto plazo para saldar.



“El 31 de agosto se publicó de nuevo el semáforo fiscal, donde sólo están en ámbar en la deuda de proveedores de corto plazo”, detalló.



Según la información de la SPF, la deuda asciende en el último trimestre a bancos 11 mil 514 millones 115 mil 438.85 pesos, la deuda indirecta de municipios consta de 4 mil 871 millones 973 mil 085.45 pesos.



Las paraestatales tienen una deuda de 2 mil 865 millones 317 mil 403 pesos, la deuda total indirecta es de 7 mil 737 millones 290 mil 488.45 pesos, de créditos revolventes son 341 millones 642 mil 625 pesos, en total la deuda es de 27 mil 330 millones 339 mil 040.75 pesos.