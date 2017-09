Sindicatos y partidos los más atrasados en transparencia

MEXICALI, Baja California(GH)

Los sindicatos y partidos políticos están obligados a contar con portal de transparencia y difundir sus gastos y nómina, lo cual no han cumplido, informó Octavio Sandoval López.



El presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California (Itaipbc) también señaló incumplimientos del Poder Judicial y Legislativo.



Los partidos políticos deberán de transparentar sus contratos, asesores, nómina, publicidad, gastos, viáticos y publicar todas las auditorías electorales.



Rezagos



El Municipio de Mexicali tuvo que ampliar los sujetos obligados de uno a 20, al considerarse que las paramunicipales también deben de contar con portal y unidad física de transparencia.



Incluso por ley, en Palacio Municipal debe de existir un acceso físico al portal de transparencia.



“Ya tiene un procedimiento administrativo”, dijo Sandoval López y la próxima semana vence el plazo para que cumplan con la designación de un área física donde colocarán el módulo de transparencia.



Cabe destacar al corte del miércoles, todas las paramunicipales se reportaban en cero avance.



El Poder Judicial también reporta rezagos en materia de transparencia.



Como sujeto obligado deben de transmitir en directo todas las sesiones de los órganos colegiados, lo cual no han cumplido.



“Ya las graban y suben al portal pero pueden ser editados, por eso exige la ley que también sean en vivo”, explicó.



El Poder Legislativo también incumple a la ley al no transmitir en vivo todas las sesiones de órganos colegiados que incluyen las comisiones.



El presidente del Itaipbc explicó que cualquier sesión donde exista una votación y tenga efectos posteriores, debe ser transmitida en directo, lo cual no han cumplido.



“Debemos de llegar a un modelo de Gobierno abierto y transparente, porque la ley lo impone, es una obligación”, comentó.



Las obligaciones



Los sujetos obligados deben de tener un espacio físico en sus dependencias con computadora, conectada a Internet para consultar el portal de transparencia.



En Baja California son 152 los sujetos obligados y se incluyen a los partidos políticos y sindicatos.



Hasta el momento se han revisado a 52 y el próximo mes se analizarán 28 más, y culminarán con el Poder Ejecutivo.



La ley obligó que en mayo tuvieran toda la información pero por ampliarse el catálogo de obligaciones de 49 a 120 criterios, se extendió el plazo hasta el último de diciembre del presente año.



“Hoy no podemos sancionar por falta de información pero sí podemos sancionar por no tener el portal”, explicó.



Sanciones



Una sanción de hasta 105 mil pesos se aplicará a partir de octubre a los sujetos obligados que incumplan con tener un espacio y portal de trasparencia.



La primera sanción será una amonestación, después una multa de 15 mil hasta 105 mil pesos que puede ser reiterativa hasta que cumplan con la obligación de ley.



El presidente del Itaipbc puntualizó que la multa no es pagada por el erario, sino directamente por el titular de la dependencia sancionada.



“La transparencia es una medicina dolorosa pero recupera la confianza del ciudadano”, comentó.



La falta de información en los portales, será sancionado hasta el 2018.