No debe existir enfrentamiento entre ciudadanos: Mexicali Resiste

MEXICALI, Baja California



El vocero de Mexicali resiste, León Fierro expresó que no asistieron al debate del pasado lunes porque consideran no debe existir enfrentamientos entre ciudadanos.



El grupo Célula 686 convocó a Mexicali Resiste a un debate el pasado lunes para abordar el tema del Agua en Mexicali, sin embargo no asistieron.



Por otra parte comentó respecto a los señalamientos realizados en redes sociales sobre la colocación de maniquíes instalados en el campamento realizado por Mexicali Resiste.



En la red social de Facebook cuestionaron sobre dichos maniquies que fue por falta de personas que apoyen el movimiento y los plantones.



León Fierro declaró que los crearon como una representación del desalojo de la autoridad ante la manifestación frente a la empresa Constellation Brands.