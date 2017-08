Arrancan clases nuevos alumnos en 'Prepa' y UABC

MEXICALI, Baja California(GH)

Miles de alumnos iniciaron los cursos de inducción esta primera semana de agosto, tanto en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) como en las preparatorias de todo el Estado.



Tan sólo entre las facultades de la UABC, 22 mil 200 jóvenes se abocaron a realizar los cursos de inducción que les permitirá conocer la forma de operar de la Máxima Casa de Estudios.



Los voceros de la UABC señalaron que para el lunes de la siguiente semana se divulgarán los resultados de los cursos y el proceso de inscripción que aplica para cada una de las carreras.



Por otra parte las preparatorias del Estado, también abrieron sus puertas a los jóvenes estudiantes, para realizar una inducción y un curso de nivelación en diversas habilidades que darán un diagnóstico de los conocimientos entre los menores.



En los Cecytes recibieron 10 mil alumnos desde el pasado 2 de agosto, con el fin de informarles sobre el sistema de evaluación y nivelación en materias alrededor, sobre todo en habilidades matemáticas, informó el director Luis Kato Lizardi.



Kato, añadió que las clases arrancan el 21 de agosto, precisando que las aportaciones son voluntarias y no bajo ni una circunstancia, obligan a nadie a pagar.



“Las quejas son por un teléfono descompuesto, pedimos las aportaciones siempre con la premisa de que no es obligatorio y a nadie se le condiciona su ingreso por dinero”, aseguró Katon.



La colaboración suele ser de 500 pesos, pero hay algunas familias que dan lo que pueden, hasta 50 pesos, lo que ingresa entra a las cuentas del Cecyte y es fiscalizable, recurso que se aprovecha para el mantenimiento, limpieza y servicios.



Desertan 40% de ‘prepa’



El 40% de los alumnos que ingresan a las preparatorias, no terminan sus estudios a pesar de ser gratuita, informó el titular del Sistema Educativo Estatal (SEE), Miguel Ángel Mendoza González.



Comentó que la razón por la que desertan no es económica, ya que el Gobierno apoya con becas en escuelas privadas a quienes no quedan en las escuelas públicas.



“Hay una fecha para tener la cifra de a cuántos el Gobierno del Estado puede apoyar, el día 4 de agosto se cerró el plazo y son alrededor de 8 mil 600 estudiantes que serán apoyados para que continúen sus estudios en una escuela privada”, declaró.



El titular del SEE, explicó que 19 mil estudiantes están en preparatorias privadas, el cupo en las preparatorias públicas de 41 mil espacios.



En total se destinan tentativamente 98 millones de pesos en becas para los 19 mil estudiantes que no obtuvieron un espacio en la escuela media superior.



“Hay un 60% de eficiencia terminal, un 40% anda suelto”, reveló funcionario estatal, añadiendo que más de 3 mil escuelas optaron por el viejo calendario de 195 días, siendo muy pocas las que eligieron el calendario de 185 días.