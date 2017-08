Rehuye Mexicali Resiste a debate

MEXICALI, Baja California(GH)

Mexicali Resiste no acudió al debate convocado y organizado por la Célula 686 donde analizaría el uso, déficit y eficiencia del agua en Baja California.



Edgardo Silva Rivera, representante de la Célula 686, dijo que la ciudadanía merecía escuchar y analizar los argumentos de ambos grupos ciudadanos y el de Mexicali Resiste que argumenta que el agua se va a terminar.



“Cada vez es mayor el consumo de agua, pero no significa que se va a acabar, hay disponibilidad, y debemos buscar el uso eficiente del agua”, comentó.



Al grupo de manifestantes de Mexicali Resiste, exhortó a respetar el Estado de Derecho en las expresiones y tomas de edificios.



“Cuando el pueblo se une, las cosas cambian, pero en Mexicali Resiste hay intereses políticos y electorales, debemos organizarnos dentro del marco de la legalidad”, expresó Silva Rivera.



El grupo de Mexicali Resiste al cierre de la edición, no emitió ningún nuevo posicionamiento al respecto, sólo el desplegado del 31 de julio donde calificaron al debate como “un acto de distracción, con influencias del Gobierno del Estado y que la lucha no es contra grupos de ciudadanos, sino contra el Gobierno”.



Destacó que al debate acudieron en la mesa de la Célula 686, funcionarios de Gobierno en respaldo.



Entre ellos Othón Villavicencio González, de la Secretaría de Fomento Agropecuario, e Isaac Vizzuett Herrera, subdirector de Agua y Saneamiento de la Cespm.



El déficit de agua



En el acuífero de Baja California existe un déficit de agua por 95 millones de metros cúbicos, explicó Othón Villavicencio González, director de Agricultura de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa).



Detalló que hay un déficit por 456 millones de menos cúbicos, pero restando el volumen concesionado y las recargas naturales anuales, el resultado es de 81.5 millones de metros cúbicos.