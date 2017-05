Diseñan estudiantes Cbtis 21 robot de auxilio en incendios

MEXICALI, Baja California(GH)

, con el cual competirán a nivel nacional.Héctor Ayala, Leobardo Frem, Israel Jiménez, Ricardo Sández, todos de la especialidad de mecatrónica, son los genios detrás delEste prototipo fue creado para resolver un problema para el concurso interno de tecnología organizado por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI)."Muchas veces en un incendio cuando el bombero o el rescatista no puede entrar o no hay muchas probabilidades de vida, evita ingresar a esta estructura y es aquí que entra el"."La principal función es que es un robot bombero, pero no para apagar el fuego… nuestro principal objetivo con este robot es encontrar vida", explicó el estudiante de sexto semestre.El prototipo tiene una cámara que envía imágenes al software del robot, así cuando éste ingresa al lugar del siniestro y encuentra vida, la pueden ver a través de la cámara, para que después con la línea guía el bombero la sigue y llega por la persona."Hay muchos casos en los que fallece el bombero o una víctima del incendio… esto nos impulsa a resolver dicha problemática", comentaron los creadores delLos jóvenes participaron en una primera etapa a un concurso a nivel interno, para luego pasar a la ronda estatal, en la cual resultaron ganadores del primer puesto en la rama de tecnología.Lo que les ganó su pase a la convocatoria nacional, donde representarán a Mexicali y a Baja California en San Luis Potosí del 22 al 27 de mayo de este año.Los alumnos explicaron que trabajaron más de 6 meses en el proyecto, perfeccionándolo día con día, con la meta de presentar uncada vez más mejorado.Los jóvenes son los representantes del Estado en Robótica.Uno de los planes a futuro está presentar la idea ante dependencias gubernamentales, fabricas maquiladoras y empresas, con la idea de que sirva para evitar que un siniestro se vuelva más grave.