Alertan sobre envenenamiento de animales

(GH)

En lo que va de este año, la asociación civil Gente por los Animales ha recibido al menos ocho reportes de animales envenenados en diversos fraccionamientos, como: Gran Venezia, Montecarlo, Santa Fe, Villa Mediterránea, Segovia, Buenos Aires, y en la colonia González Ortega.



Los animales que han perecido son principalmente aquellos que – con propietario o sin él – deambulan en la calle, aunque también se han visto afectados perros que ni siquiera salen de sus domicilios, así como fauna urbana.



“Si bien los perros y gatos no deben deambular en la vía pública, pues pueden ocasionar molestias a los vecinos, la realidad es que muchos de ellos suelen hacerlo por negligencia de sus cuidadores, o porque al carecer de un hogar, viven en la calle como animales comunitarios, pero esto no justifica que las personas los maten” afirmó Patricia Torres, directora de la organización.



Cabe comentar que conforme a lo dispuesto por el artículo 342 del Código Penal “El suministro o aplicación de substancias u objetos tóxicos que pongan el peligro la vida de un animal o le provoque la muerte” está considerado como delito, el cual además no solamente pone en riesgo a los animales, sino a las niñas y los niños que frecuentan la zona en donde se colocan los alimentos envenenados.



Otra queja común es que los vecinos liberen a sus perros para que salgan a matar a otros animales, lo cual también se encuentra tipificado por la misma disposición, al considerar como maltrato o crueldad animal “Causar la muerte de un animal injustificadamente, sacrificar un animal empleando métodos diversos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas, o privar de la vida a un animal utilizando cualquier medio que le provoque sufrimiento extremo o provoque su agonía”.



Quienes cometan este tipo de actos pueden hacerse acreedores a una pena que va de tres meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario mínimo vigente en el Estado.



Para resolver esta problemática, Gente por los Animales exhorta a las personas que mantengan a sus animales de compañía dentro de sus domicilios, y recomienda procurar un hogar a aquellos que no lo tienen, a través de los programas de adopción que operan diversas agrupaciones en Mexicali.



Para el caso de los gatos, que muchas veces no son adoptables pues no fueron socializados adecuadamente, señala que es posible estabilizar las colonias felinas por medio del método capturar-esterilizar-soltar, pero es necesaria la colaboración de los vecinos.



Ante cualquier situación similar a las mencionadas, la asociación civil invita a que se interponga la denuncia ante el Ministerio Público, poniendo a disposición del público el correo genteporlosanimales@gmail.com y sus redes sociales, para más información.