Iniciarán este lunes reposición del muro en Calexico

MEXICALI, Baja California(GH)

A partir del lunes y por un periodo de 300 días, se llevará a cabo la reposición de un segmento del muro fronterizo entre Mexicali y Calexico, según informó el jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector de El Centro, California, ante la Junta de Supervisores del condado Imperial.







David S. Kim explicó que se no se trata del proyecto de muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump, sino de un proyecto aprobado para un segmento en particular que no se renueva desde la década de los noventas.







En sesión de Cabildo de Calexico este miércoles por la tarde, el jefe de la Patrulla Fronteriza informó a los regidores sobre el avance del proyecto que se desarrolla desde el año pasado, cuando se llevaron a cabo estudios de suelo y se exoneró de la aplicación de algunas leyes ambientales para acelerar la construcción.







Como se informó en LA CRONICA el pasado 12 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el proyecto para la realización de este nuevo muro en la zona oeste de la Garita Centro de Calexico.







En este proyecto, la DHS realizará la reposición del cerco primario a lo largo de 3 millas, poco menos de unos 6 kilómetros, desde la Garita hacía el oeste, con el propósito de evitar los cruces ilegales de personas en este sector.







El diseño actual, de 4.2 metros de alto, ya no resulta óptimo para las operaciones de la Patrulla Fronteriza, señala el documento del proyecto, por lo que la nueva altura de la barrera fronteriza será de 6.1 metros, además de que se incluirán nuevos caminos para patrullaje.