Pone lupa a peso en tanques de gas

MEXICALI, Baja California(GH)

Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) acudieron la mañana de este jueves a gaseras locales para ofrecer a los consumidores la prueba de la “báscula del consumidor” con la intención de brindarles seguridad en la compra del producto.



Este operativo es parecido al realizado en cuaresma en algunas pescaderías, donde el personal de la sub delegación Baja California ofrece esta prueba a los consumidores para confirmar la compra del producto.



Si bien la sub delegación de Profeco no cuenta con autorización para realizar revisiones a estos comercios, con esta prueba se ayuda al consumidor a confirmar si está recibiendo la cantidad correcta de producto.