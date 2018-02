Invitan a banda de música de Secundaria 50 a festival en Italia

MEXICALI, Baja California(GH)

La banda de música de la Secundaria 50 fue invitada a representar a México en Italia, donde 70 adolescentes tendrán el privilegio de interpretar los sones de la región, pero los recursos para viajar son un obstáculo.Cada uno de los menores debe costear el viaje que tan sólo en avión deben gastar casi 27 mil pesos, además de 2 mil 500 pesos para un paquete de precio especial que incluye hotel, alimentaciones y traslados.Padres de familia y el propio director de la orquesta, Gerson Ramírez, se encuentran realizando actividades para conseguir fondos.Los jóvenes no bajan la mira de llegar a Italia y representar a México, tocando en Roma y en Giulianova.“Es una experiencia que nunca voy a olvidar, no me la creía en principio, pero cuando vinieron para acá, dije ‘guau, voy a ir a Italia.“Yo y mi amigo nos sentimos muy chilos porque vamos a ir a otra región a tocar, es un honor para mi y para la banda representar a México”, comentó Gael Alejandro.“Vamos a ir a hacer lo que nos gusta, nos vamos a conocer más y tenemos más oportunidades de conocer lugares y haciendo lo que nos gusta”, comentó Dulce Karime.Alejandra dijo que cuando escuchó la noticia se emocionó mucho.“Creo que es una muy buena oportunidad de representar a México, se siente muy bonito saber que estamos representándolo”, agregó.Para recaudar fondos, realizarán un concierto con cantos y grupos diversos en el Teatro del Estado hoy en punto de las 18:00 horas.Todos los fondos recaudados por el boleto de 230 pesos, serán para reservar los boletos de avión de los 70 integrantes de la banda que viajarán a Italia “La música es muy poderosa, en la edad de los chicos de Secundaria, que presentan cambios, la música les ayuda a trabajar en equipo, a que se identifiquen con otros jóvenes en la misma actividad, son inquietos de querer hacer cosas.“Estos proyectos son inhibidores de ser anclados en redes sociales, porque les enseña convivencia por medio de la música, trabajo de equipo, aprender un instrumento y tener libertad de expresión y poder salir a la sociedad con esa fortaleza a través de la música”, dijo el maestro Gerson Ramírez.Los jóvenes debe salir el 25 de mayo para realizar una primera presentación en Roma, posteriormente viajar a Giulianova donde estarán en el XIX Festival Internacional de Bandas.La banda de la Secundaria 50 de Mexicali será la única de México invitada al festival, junto con otras de Japón. Líbano, Francia, Moscú, entre otros países.Por participar los jóvenes recibirán el Premio de Representación Presidente de la República para el primer clasificado y el Premio de representación del Presidente del Consejo de Ministros para el segundo clasificado.Los jóvenes requieren apoyos para conseguir la meta de viajar a Italia, por ello abrieron la cuenta 0365351227 de Banorte que cuenta con deducibles de impuestos apoyados por el Instituto de Cultura de Baja California.Además se puede apoyar con asistir a la presentación de hoy en el Teatro del Estado.•Los jóvenes requieren apoyos para conseguir la meta de viajar a Italia, por ello abrieron la cuenta 0365351227 de Banorte.•Acude a su presentación hoy en el Teatro del Estado a las 18:00 horas