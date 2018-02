UABC tiene pocos datos de alumno acusado de secuestro

MEXICALI, Baja California(GH)

La Facultad de Derecho de la UABC no cuenta con suficiente información con la cual configurar un perfil del estudiante de 25 años de edad, que fue detenido este martes por ser presunto responsable en un caso de secuestro.



Junto con otros dos sospechosos de 23 y 43 años de edad, Néstor Daniel ‘N’ fue aprehendido por agentes de la Procuraduría General de Justicia, quienes hallaron elementos para relacionarlo con la privación ilegal de la libertad de un joven de 21 años.



Daniel Valdez Delgadillo, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad, confirmó que el detenido se encuentra inscrito en el primer semestre de la carrera, y que inició clases apenas el pasado 29 de enero.



Debido al poco tiempo de convivencia, y a que el imputado acudió únicamente cuatro días a clases, para los académicos es imposible formular una referencia o aportar datos acerca de su comportamiento.



Aunque expresó preocupación y tristeza ante el involucramiento de un estudiante de su escuela en tan delicado tema, recordó que en el Sistema de Justicia prevalece el principio de presunción de inocencia, por lo que pidió esperar a que el caso se resuelva.



“Esperamos que sea un malentendido, pero si fuera responsable, tendrá que cumplir y someterse a un programa de readaptación social y retomar el camino.



Si no es así, va a regresar a la Facultad y tener un proceso formativo en el que va a conocer los derechos y obligaciones”.



La Facultad de Derecho de la UABC tiene una matrícula de 2 mil 544 estudiantes, quienes se preparan de manera profesional para la defensa de la justicia.



“Formarlos es un trabajo que hacemos con mucho esfuerzo, pero la parte de los valores, aunque van intrínsecos en las materias, estos no tienen resultado si en la familia no nos ayudan contribuyendo con su formación”, finalizó el Director