Corrupción cuesta 14 mil pesos cada ciudadano al mes

MEXICALI, Baja California(GH)

La corrupción en México cuesta 14 mil pesos al año por ciudadano, por lo cual la asociación Avanza Sin Tranza aplica talleres a entidades públicas y privadas para delinear funcionarios y empresarios libres de corrupción, informó Daniel Valles Vargas.



El Presidente nacional de la asociación Avanza Sin Tranza, señaló que las principales resistencias son la incredulidad de la gente por aceptar el programa en contra de la corrupción, la inconveniencia a los intereses de las instituciones, políticos y empresarios, y finalmente el costo.



Uno de los problemas en el combate a la corrupción, es la letra muerta. Explicó que el Sistema Nacional Anticorrupción y el Estatal de Baja California, se cumplen por disposición de ley, pero en las leyes complementaras se atora el proceso.



“Se queda durmiendo el sueño de los justos, no hay voluntad política porque hay involucrados en los actos de corrupción de forma directa o indirecta…”



“La sociedad también está inmersa en la corrupción, al dar una mordida o no pagar impuestos”, dijo.



A nivel nacional la piratería representa una ganancia de 73 mil millones de pesos anuales.



“Necesitamos que la gente tenga fe en ellos mismos, en negarse a hechos corruptos, que todos participen y sean conscientes y libres de actuar…”



“Es una labor de muchos años y sabemos que no es un cambio, es una transformación”, puntualizó.



En el combate a la corrupción, la UABC ofrecerá a partir del próximo ciclo escolar, la materia de Libres de Corrupción con duración de 48 horas al semestre y disponible en todos los campus Avanza Sin Tranza actualmente tiene presencia en los estados de Baja California, Morelos, Chiapas, Coahuila y Tamaulipas, dentro de los cuales se encuentran distribuidos en 11 municipios.



El Tribunal de Justicia y el Partido del Trabajo de Morelos han sido órganos públicos en cursar la certificación para ser libres de corrupción,



ELECCIONES 2018



Los candidatos a Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales, Gobernadores, Alcaldes y demás figuras políticas, deberían estar libres de corrupción.



Por ello, la asociación de Avanza Sin Tranza ofrece el programa a partidos políticos, donde se da seguimiento por medio de un observador independiente externo.



Cuando un observador detecte que el político o empresario realice o regrese a actos de corrupción, éste lo denuncia ante el partido, institución o empresa a la que pertenezca.



Y será el partido o institución quien deberá presentar formal queja o denuncia contra el político, gobernante o empresario.



“Debemos hacer de lado la demagogia porque es un tipo de corrupción”, dijo Valles Vargas.