Ambientalistas proponen veda permanente en Golfo de California

MEXICALI, Baja California(GH)

El reporte y la veda

Con la veda próxima a concluir en abril y los resultados más recientes sobre la población de la Vaquita Marina, la comunidad de ambientalistas ha comenzado a presionar a México para que la veda sea permanente o por tiempo indefinido.De acuerdo al reporte del Comité Internacional de Recuperación de la Vaquita (CIRVA), solo quedan 30 ejemplares de vaquitas en el mundo y solo habitan en la región del alto golfo de California, de donde son endémicos.Kate O´Connell, consejera de vida marina para el Instituto de Bienestar Animal (AWI, por sus siglas en inglés) dijo en entrevista telefónica, que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, “parece que no se ha logrado nada”.La única manera de salvar a la especie, agregó, es que México prohíba de manera indefinida o de carácter permanente, las redes “agalleras” utilizadas para pesca o que se utilicen artes de pesca certificadas que no dañen a la Vaquita.Fue en La Jolla, California, donde el CIRVA presentó el último reporte sobre el estudio de la población de la Vaquita Marina, en el que destaca la presencia solo de aproximadamente 30 especimenes en la reserva del Alto Golfo de California.A pesar de la dificultad para hacer contacto con estas especies, dice O´Connell, a través de un sistema de monitoreo acústico se ha podido precisar su presencia en el alto golfo de California, así como su dramática disminución.El reporte destaca que la especie llegará a la extinción, a menos que México refuerce la veda y prohíba completamente el uso de redes agalleras para evitar que la Vaquita quede atorada en ellas y muera al no poder salir eventualmente a la superficie.