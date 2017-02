Sin elección sindical en Mexicali: Bentley

MEXICALI, Baja California(GH)

No habrá elecciones sindicales, afirmó Victoria Bentley Duarte y detalló que la resolución del Comité Ejecutivo Estatal no cuenta con la mayoría y tres de las firmas fueron falsificadas.



La secretaria general del sindicato de burócratas en Mexicali y dirigente estatal, anunció que interpondrá una denuncia contra Manuel Oceguera Villa y Margarita Corro Arambulo por las presuntas falsificaciones.



Agregó que por estatutos sindicales se requiere la firma de dos terceras partes de los 27 miembros que integran el comité ejecutivo estatal, por lo que de 18 necesarios solo presentaron 11 firmas válidas y tres apócrifas.



También dijo que las irregularidades presentadas en el registro como candidatos, no fueron subsanadas por ninguno de los cuatros aspirantes que son Rosy Acuña, Maritza Olivas, Lázaro Mosqueda y Selena Cota.



Por lo cual se mantiene solo el registro de la planilla blanca encabezada por Genaro Diáz y explicó que se cancela la elección para el 9 de febrero y el salón sindical permanecerá cerrado.



Además que no existe solicitud de permiso al gobierno municipal o estatal para ausentarse los trabajadores sindicalizados para el 9 de febrero.