Manifestantes entregan peticiones a Congreso

MEXICALI, Baja California(GH)

La eliminación de la ley de Asociación Público Privado, la revocación de mandato y el aprovechamiento del agua fueron algunos de los puntos que integraron el pliego petitorio presentado por los manifestantes ante el Poder Legislativo.



Una comitiva de voceros de los plantones en los tres poderes y en voz de Alma Araceli Piña presentaron el pliego ante el presidente del Congreso y único diputado asistente, Ignacio García Dworak.



El seguimiento y análisis de los 18 puntos se realizarán a partir del próximo viernes en el edificio del Congreso del Estado.



Además se incluyó en el documento, el anuncio que presentarán un juicio político en contra de la diputada del PAN, Victoria Bentley Duarte, así como una denuncia formal contra el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid.



Las causas son por una presunta participación en la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en el Código Penal en el Título Segundo, Capítulo Primero, “De los Delitos cometidos por servidores públicos”.



El pliego petitorio



1. Analizar exhaustivamente todas aquellas leyes y decretos referidos al aprovechamiento del agua, los recursos hídricos y los que se relacionen con las tarifas y derechos por consumo de agua.



2. La modificación del Decreto 67 publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha del 19 de enero de 2017, en lo relacionado a las tarifas y derechos por consumo de agua que presentan aumentos en relación con el ejercicio presupuestal anterior.



3. El análisis del Decreto 57 para evitar los riesgos latentes de continuar su vigencia y consecuentemente determinar la procedencia de la derogación o abrogación del mismo.



4. Reformar la ley de Asociaciones Público Privadas para excluir las obras y servicios públicos del Estado, con la finalidad de que los particulares no lucren con los derechos humanos fundamentales, ni comprometan el erario público y establecer sanciones para que los funcionarios que intervengan en dichas gestiones no manejen conflicto de intereses y limitando la participación de particulares a efecto de que las licitaciones una vez declarado el ganador no recaigan en las mismas empresas.



5. Aprobar un punto de acuerdo del Congreso del Estado a fin de celebrar urgentemente una reunión con la Comisión Internacional de Límites y Aguas y con la Comisión Nacional del Agua, para que informen sobre la situación actual de la dotación de agua para México por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, así como el destino de los metros cúbicos retenidos en Estados Unidos de conformidad con lo establecido en las Actas 318 y 319.



Así como evaluar el impacto que tendrá en las poblaciones de Baja California la eventual instalación empresas de alto consumo de agua, tal como la cervecería Constellation Brands.



6. Revisar públicamente los procesos administrativos municipales y estatales mediante los cuales se autorizó la instalación de la cervecería Constellation Brands, como el uso de suelo, impacto ambiental y la consulta ciudadana que se debió de haber seguido a través de Copladem, de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Baja California en sus artículos 28 y 29, que involucran a las autoridades federales, estatales y municipales así como a la población afectada.



7. Aprobar un punto de acuerdo del Congreso del Estado que haga un exhorto al Congreso de la Unión a fin de que se reforme la Ley de Ingresos de la Federación para efectos de que se revoquen los gasolinazos que tanto le afectan y adolecen a la población.



8. Aprobar un punto de acuerdo del Congreso del Estado a fin de que esta Soberanía pida cuentas al titular del Poder Ejecutivo del Estado respecto a sus gestiones en torno a los gasolinazos.



9. Garantizar estrictamente que todas las sesiones del Pleno y Comisiones de esa Soberanía del Pueblo de Baja California, sean de verdad públicas y se difundan en todos los medios de comunicación masiva y también a través de radios sociales y medios alternativos de comunicación.



10. Reformar la Ley de Participación Ciudadana y la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Baja California, a efecto de que en lo sucesivo, todas las Iniciativas de Decreto mediante las cuales se reformen, adicionen, modifiquen, deroguen o abroguen cualquiera de las leyes de nuestra entidad, estas sean sometidas a Consulta Popular o Pública o Ciudadana antes de su discusión y aprobación por dicha soberanía.



Lo anterior a fin de atender las manifestaciones públicas de la ciudadanía y para que en lo sucesivo, cualquier iniciativa de ley o decreto, los diputados lo hagan con suma responsabilidad, sin anteponer su interés partidario o cualquier otro de carácter particular, tomando el parecer y los intereses de la ciudadanía.



11. Modificar el Presupuesto de Egresos del Estado a fin de que el Ejecutivo cumpla y liquide totalmente cualquier adeudo u obligación económica existente con las instituciones educativas y agremiadas de esta entidad.



12. Hacer un exhorto dirigido al rector de UABC a que comparezca ante esta soberanía para aclarar los destinos del presupuesto de egresos de dicha Institución, así como para solicitar se analice y en su caso se modifiquen los costos de ingreso y reingreso de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California.



13. Reformar o modificar el Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente a este ejercicio fiscal 2017, a fin de que reducir los monárquicos salarios y demás ingresos o emolumentos que perciben los funcionarios públicos de primer y segundo nivel del Estado y municipios.



También reducir el salario de los integrantes de este H. Poder Legislativo de Baja California y que en resultante de esta reducción se destine a obra pública.



14. Analizar y discutir, para efectos de su posterior reforma, modificación, derogación o abrogación, las diversas leyes laborales, educativas y de seguridad social de nuestro Estado, reformadas por la anterior y por la presente Legislatura, que perjudican, agravian, dañan, lesionan, limitan, reducen o cancelan derechos individuales y colectivos de los trabajadores al servicio del Estado y municipios.



15. Reformar la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Baja California para efectos de eliminar el fuero al Gobernador, los diputados del Congreso del Estado, magistrados del Poder Judicial del Estado, consejeros de la Judicatura del Estado, magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, secretario general de Gobierno, procurador general de Justicia del Estado, fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Presidentes Municipales, Regidores y síndicos de los Ayuntamientos de Estado.



16. Reformar el Código Penal de Baja California para efectos de tipificar el conflicto de intereses y agravar esta conducta penal cuando sea imputable a cualquier servidor público.



17, simplificar y coadyuvar para que los ciudadanos cuenten con un acceso más pronto y expedito para utilizar las figuras de la iniciativa ciudadana, el plebiscito y el referéndum.



18. Incluir en la próxima Reforma Electoral, la figura de revocación de mandato aplicable a todos los servidores públicos y oficiales electos.