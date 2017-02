Resuelven otorgar candidaturas a 4 aspirantes

MEXICALI, Baja California(GH)

Por resolución definitiva se otorgó la facultad de registro a Lázaro Mosqueda, Maritza Olivas, Selene Cota y Rosy Acuña como candidatos por la Secretaría General del Sindicato de Burócratas en Mexicali.



Tras la negativa de registro emitida por la actual dirigente Victoria Bentley Duarte el pasado 24 de enero, los aspirantes presentaron un recurso de impugnación ante el Comité Ejecutivo Estatal sindical.



Donde se resolvió que es viable el registro de las cuatro planillas, por lo cual serán cinco los candidatos a votación para la próxima elección del 9 de febrero.



Lázaro Mosqueda puntualizó que aún no definen si irán en candidato de unidad o cada uno de forma independiente.



“Estamos a favor de la legalidad y trasparencia”, dijo Maritza Olivas, por su parte Lázaro Mosqueda comentó que “triunfó la democracia y vamos a estar en la elección del 9 de febrero”.



“Bentley debe de llamarnos para analizar el proceso de la elección porque actuamos conforme a derecho”, agregó Rosy Acuña.



“Gracias al Comité Ejecutivo Estatal estamos festejando y vamos por una elección libre y transparente”, señaló Selene Cota.



Cabe destacar que posterior a la negativa de registro, se realizaron dos marchas con trabajadores sindicalizados y en la elección contendrán también contra la planilla blanca que designó a Genaro Díaz como candidato.



En zona costa



Por mayoría se eligió como secretario general del sindicato de Tijuana a Arturo Gutiérrez Vázquez para el periodo del 2017 al 2020.



Con 2 mil 248 votos ganó por la planilla blanca, seguido por José Luis Parra de la planilla amarilla que consiguió mil 586 votos.



En tercer lugar se colocó la planilla azul con la candidata Bertha Ramírez Contreras que obtuvo 423 votos.



La elección en Tijuana tuvo cuatro urnas, donde se registraron abucheos contra Manuel Oceguera Villa, secretario general del sindicato en dicho Municipio durante el proceso registrado el pasado 2 de febrero y al finalizar un conato de incendio en las escaleras de acceso al sindicato.



En Playas de Rosarito la planilla roja triunfó con el candidato Miguel Ángel Ibarra Arenas para la secretaría general.



REGISTRO NO ES PROCEDENTE: BENTLEY



El registro de los cuatros candidatos a la dirigencia sindical de burócratas no es procedente, informó Victoria Bentley Duarte.



La secretaria general del sindicato en Mexicali explicó que el comité ejecutivo estatal sindical se reunió con solo 10 de los 27 integrantes.



Y que los acuerdos presentados no proceden por falta de mayoría y quórum.



Afirmó que el 9 de febrero no habrá elección y que se entregará la dirigencia a Genaro Díaz de la planilla blanca por ser el único candidato registrado.