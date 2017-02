Elevan alerta por la difteria en tres países

MEXICALI, Baja California(GH)

La República de Haití, la bolivariana de Venezuela y la Dominicana padecen por brotes de difteria, por lo que siendo Baja California receptor de migrantes de dichos países, las dependencias de salud han mantenido operativos de inspección para descartar algún contagio.



El jefe de Epidemiología del Instituto de Servicios de Salud (Isesalud) mencionó que se trata de un aviso preventivo por parte de la Secretaría de Salud a nivel federal.



Dijo que no se ha encontrado nada fuera de lo común en los migrantes que han arribado al estado, pero están muy alertas ya que la difteria es una enfermedad que se puede salir de control muy rápidamente por ser muy contagiosa.



Explicó que la difteria es una enfermedad bacteriana aguda que afecta la mucosa de las vías respiratorias superiores, es decir la nariz, amígdalas, laringe y faringe, causada por una toxina de una bacteria denominada Corynebacterium diphtheriae.



Esta bacteria se propaga a través de gotas respiratorias y por contacto, la cual se puede evitar con el lavado de mano y cubre bocas, los síntomas se presentan de uno a cinco días después de haberse infectado.



“Si consideramos que las personas de Haití que llegan a Baja California, tienen más de siete días de haber llegado, es poco probable que traigan la enfermedad”, comentó el epidemiólogo.



Sin embargo, dadas las condiciones actuales del estado, mantienen activa la vigilancia epidemiológica, conociendo el comportamiento de la enfermedad que es fiebre, síntomas respiratorios, dolor de garganta muy fuerte y presencia de placas grisáceas en la garganta.



Hasta el momento no hay un solo caso sospechoso de esta enfermedad, pero debido a que en caso de que hubiera un contagio, la enfermedad podría llegar a diseminarse rápidamente, siguen revisando a los migrantes con el fin de evitar casos.



La vacuna pentavalente acelular que se aplica a menores de cinco años, protege a las personas de la difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis e influenza tipo “b”, por lo que invitó a las personas a aplicarse la dosis en caso de que no la tengan.



Entre los migrantes sólo han detectado infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, dermatitis, lesiones ortopédicas, cansancio, precisó que no hay cambió en los padecimientos.