Sin resultados en San Felipe por nueva arte de pesca

MEXICALI, Baja California(GH)

La nueva arte de pesca no ha sido probada en el Alto Golfo causado por el mal tiempo en el mar, informó Matías Arjona Rydalch, secretario de pesca en el Estado.



Desde el mes de diciembre se probaría la red que es como un tipo de bolsa que no permite atrapar vaquita marina y totoaba, a diferencia de la anterior red en forma de pared.



Afirmó que a finales de enero se estima puedan probar la red y tener resultados para finales de febrero.



La red propuesta la calificó como una nueva arte de pesca moderna, tecnológica y sustentable con el medio ambiente que no afecta a la vaquita marina y a la totoaba.



“Yo creo que va a funcionar, tal como lo hace en Sinaloa, hay que tener paciencia, las pruebas siguen y en su momento la secretaría de pesca y conapesca darán los resultados”, puntualizó.