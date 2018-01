Se retrasan pagos en CAED

MEXICALI, Baja California(GH)

Según comentaron trabajadores de los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED) en Mexicali, es normal que existan retrasos de hasta un mes en el pago de sus honorarios.



Mediante un correo electrónico, una maestra bajacaliforniana identificada como “Esperanza” denunció a LA CRÓNICA un atraso de hasta 3 meses en el pago del salario a maestros de CAED a nivel nacional, así como de los pagos extras que corresponden al mes de diciembre.



De acuerdo a lo que comentaron trabajadores de algunos de los CAED en Mexicali, esta situación es muy común entre tanto los asesores como los trabajadores administrativos, tal como lo confirmó Leslie Luna Dueñas, trabajadora del CAED ubicado en la preparatoria Cetis #18.



“En diciembre nos pagaron octubre, en noviembre nos pagaron septiembre, y tenemos de esta manera retrasados los pagos, hay dos maestros que tienen 3 pagos pendientes del 2016 y no han aparecido” explico.



Asimismo, indicó que debido precisamente al retraso de los pagos existe mucho flujo de personal en el Centro donde labora, situación que se vuelve más complicada para los trabajadores, dado que hay personas que ya no laboran en el lugar y a las que se les adeudan alrededor de 3 meses de salario.



Por su parte Juan Manuel Tejeda, quien cuenta con un año y 3 meses laborando en CAED, explicó que actualmente se les adeudan dos meses de salario.



“Generalmente a nosotros no nos ha tocado tan extremo como a los profesores anteriores, que han tenido problemas mas complicados, pero si es como muy frecuente que nos deban” mencionó.



La situación arriba mencionada se repite también en el CAED ubicado en el Cecati #84, donde una de las maestras que prefirió no revelar sus datos aseguró que es normal que los pagos lleguen con algunos días de retraso.



“A nosotros ahorita nos deben desde noviembre” indicó “no es tanto, pero nos hemos percatado que siempre pasa eso, aunque siempre llega el pago”



Por su parte Zaida Soto, coordinadora de CAED Cecati #21, puntualizó que de momento ni ella ni las otras dos asesoras que trabajan en este Centro han tenido un atraso notorio en sus pagos mensuales, aunque admitió que si ha tenido informes de otros centros CAED en Mexicali en donde se ha dado la problemática.



