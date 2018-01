Seguirán desplazamientos en carretera escénica hasta no crear ruta alterna: SCT

MEXICALI, Baja California(GH)

La carretera escénica de Playas de Rosarito a Ensenada seguirá desplazándose por estar ubicado sobre una falla geológica, precisó Sergio Barranco.



El Jefe de la unidad de servicios técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) explicó que existe un proyecto de carretera alterna para transporte pesado y de carga, pero no cuentan con los derechos de vía.



Precisó que la ruta alterna es urgente porque continuarán suscitando desplazamientos al no existir control sobre una falla geológica.



Por ello se proyectó una ruta desde Bajamar hasta el entronque con Santa Anita, donde inicia el libramiento a Ensenada.



Así se mantendría el flujo de vehículos ligeros por la escénica y los tractocamiones de carga y pesados por la ruta alterna.



Hasta el momento la SCT ya cuenta con los proyectos de puentes y viaducto pero no posee los derechos de vía con los propietarios de las tierras.



“No tendremos el control hasta que se pongan en posibilidad de vender el terreno”, dijo Sergio Barrancos.



El delegado de la SCT, Ernesto Aguilar Gándara dijo que crearán un grupo interdisciplinario entre la secretaría y los particulares para avanzar en el proyecto