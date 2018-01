Reinicia entrega de pasaporte mexicano

MEXICALI, Baja California(GH)

El retraso en la entrega de pasaportes se habría originado por causa de un fallo en el sistema proveniente del centro del país.



Después de 4 días sin realizar la entrega del pasaporte mexicano, a partir de ayer las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) en Mexicali reinició sus actividades.



La subdelegada de la Secretaría en Mexicali, Eloisa Montoya Hoyos, comentó que el impedimento para realizar el trámite del pasaporte mexicano se debió a un problema en el sistema originado en el centro del país, sin embargo, indicó que a partir del lunes el sistema vuelve a funcionar de forma normal.



“Todos los que tenían cita programada se van a atender de hoy al miércoles, estamos trabajando a marchas forzadas” aseguró.



Los ciudadanos quienes agendaron su cita del 2 al 5 de enero de 2018 y no pudieron ser atendidos, podrán acudir a las oficinas de la delegación en Mexicali sin necesidad de agendar una nueva cita, solo acudiendo en el mismo horario que marca la cita original.



De acuerdo a lo que comentó la subdelegada, diariamente la Secretaría de Relaciones Exteriores realiza en Mexicali alrededor de 270 trámites de pasaporte, por lo que esta falla en el sistema habría significado la afectación de un aproximado de mil personas.



ACUDEN CIUDADANOS



Durante las primeras horas de la mañana, algunos de los ciudadanos quienes no pudieron realizar su trámite durante la semana pasada comenzaron a llegar a las oficinas de la delegación.



Uno de estos casos fue el de José Francisco Díaz quien originalmente tenía su cita agendaza el martes pasado, acudió ayer acompañado de su esposa y sus dos hijos pequeños a realizar el trámite.



“Me dijeron que no había sistema, pero que tenía que pagar el pasaporte, que me iban a atender el lunes” comentó “estamos esperando que nos hablen, solo espero que no se tarden, porque ahora yo voy a llegar tarde al trabajo, y el niño no va a ir a la escuela”



Por su parte María Elena Castro Hernández señaló que cuando llegó a su cita programada para el pasado martes fue informada de la situación y se le pidió que acudiera hasta el lunes pasado.



“Me revisaron mis documentos y me dijeron que viniera hoy, no me pidieron ningún otro trámite de los que ya había hecho” indicó.



Según comentaron diversos ciudadanos que tuvieron este problema la semana pasada y acudieron a realizar su trámite este lunes, no se presentó ningún problema durante la atención que recibieron en la delegación.