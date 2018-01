Imperante regular presencia militar

MEXICALI, Baja California(GH)

El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, calificó de imperante contar con la Ley de Seguridad Interior, para regularizar de manera legal la participación del Ejército en las calles, en respeto de los Derechos Humanos.



Le corresponde al Poder Legislativo Federal coordinarse para determinar esta participación, opinó que la ley es necesaria para reglamentar lo que por muchos años ya existía, la presencia de las fuerzas armadas en las calles.



“Estoy de acuerdo en su presencia, hacen una gran labor de apoyo, una condición que conlleva es el respeto a los derechos humanos, hay un debate en el interior de las cámaras en ese sentido”, argumentó.



El representante del Poder Ejecutivo, argumentó que en los últimos años le quedó claro al Gobierno del Estado que deben de fortalecer la vigilancia para evitar el trasiego de droga en Baja California.



Comentó que ha insistido en que se revise el Código Penal Federal, sobre todo en la posesión de armas y explosivos, ya que en su momento los detenidos y encarcelados son muy pocos, sin embargo no hay ningún avance en la petición.



“Se requiere que se endurezcan las penas que se les dan a los delincuentes, para que no estén en la calle, porque antes del Nuevo Sistema, había en las prisiones 17 mil 500 internos, ahora hay 11 mil, se estima que la tercera parte reincide”, aseveró.



Para abatir estos índices de liberación se requiere tener un C5i, ya que vendría a fortalecer las carpetas de investigación a través de la información de cámaras de vigilancias que darían solides a las decisiones del Poder Judicial.



CHOCOLATES



Las autoridades han visto la necesidad de tener un programa de regularización de los carros llamados “Chocolate”, explicó el Gobernador en torno a las gestaciones que han emprendido. En la reunión nacional del grupo de coordinación en materia de seguridad pública, presentó y acordó el revisar el problema de los carros irregulares en la franja fronteriza, mencionó.



Atribuyó la contaminación al uso de vehículos que no cumplen con la reglamentación como la verificación ambiental, así como la delincuencia, señalando que la mayoría se comete con carros sin documentación.



En la agenda de gobernadores fronterizos volverá a poner el tema de los carros irregularidades, pero requiere que las autoridades competentes tomen acciones para avanzar en el problema.



MARIGUANA



Luego de que California permitió el uso lúdico de la mariguana, Vega explicó que tendrán que revisar los efectos de su legalización que impactarán en la frontera de Baja California.



El Gobernador se proclamó en contra de la legalización de las drogas, no así para las que tengan el fin de mejorar la condición de salud de las personas.



En México no hay un programa o institución que atienda el problema de salud en materia de adicciones, mientras no se tenga un sistema efectivo, difícilmente podrían estar de acuerdo en la legalización.



Verán si el consumo se incrementa y sus factores, aseguró que en los últimos años el trasiego de mariguana ha sido menor en cantidad, en contraste con el aumento en las drogas duras.