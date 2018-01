Buscan soluciones para autos "chocolates"

MEXICALI, Baja California(GH)

La reunión entre miembros de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y algunos legisladores federales, se llevará a cabo durante la próxima semana, aunque el día en cuestión no ha sido definido.



El presidente de la Canaco en Mexicali, Juan Ramón López Naranjo, señaló que la reunión con los diputados federales es parte de los trabajos que realizan presidentes de las Cámaras ubicadas en la zona fronteriza, quienes buscan un cambio en el decreto actual de importación de vehículos.



Esto luego de que sus propuestas no fueran escuchadas por las autoridade federales, quienes en diciembre del 2017 dieron continuidad al decreto vehicular existente, que no satisface las necesidades fronterizas.



“Ya estamos platicando con los diputados federales, la próxima semana tenemos una reunión con los diputados federales de Mexicali y vienen algunos de Tijuana”, aseguró.



López Naranjo indicó que otras cámaras de Comercio de la frontera Norte también están organizando reuniones con más legisladores, con la intención de crear un bloque de diputados federales mediante la Comisión de Asuntos Fronterizos, que lleve el tema de la importación de vehículos ante el Congreso de la Unión.



“Es un problema muy serio el que se tiene, nosotros creemos que hoy que vienen las campañas federales electorales es un buen momento para hacer recapacitar a las autoridades y que incluyan más modelos sujetos a importar”, explicó.