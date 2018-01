Incrementos pegan directamente al sector gastronómico: Canirac

MEXICALI, Baja California(GH)

Los aumentos en los precios del gas LP, las gasolinas, el precio de las tortillas y al agua para el sector comercial de Mexicali son motivo de una gran preocupación entre los miembros del gremio gastronómico, afirmó el su representante en Mexicali.



Miguel Ángel Torres Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Mexicali, señaló que una de sus principales afectaciones es el incremento en el costo del gas LP, que es utilizado por alrededor del 80% de los restaurantes.



El resto de los locales, comentó, utilizan el gas natural, sin embargo éste también registró un incremento en enero de

2018, aunque no tan notorio como el del gas LP.



Además del incremento de más de 40 pesos al precio del gas LP, el comerciante afirmó que el gremio también siente mucha preocupación por el tema del alza en el precio de las tortillas, además del incremento de 12% al consumo de agua por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm).



De acuerdo a lo que mencionó, en el Municipio un restaurante paga alrededor de 3 mil o 4 mil pesos por el consumo de agua, por lo que el incremento resulta un duro golpe para el sector comercial.



“Nos pega directamente al comercio, sobre todo al sector gastronómico, y si hacemos un atento llamado a las autoridades federales para que cuiden los incrementos en los consumos energéticos, porque por ahí me entere de que viene un alza en la luz”, dijo.



BUSCARÁN ALIANZA CON PROVEEDORES



Al incrementarse el costo de cualquier tipo de energético, indicó Torres Sánchez, suben en cadena el resto de los insumos, por lo que se buscará la realización de alianzas con diversos proveedores para hacer frente a esta serie de incrementos.



“Estamos buscando alianzas con proveedores para tener acceso a precios que beneficien al sector, y poder mitigar y no subir los precios directamente a nuestros platillos, porque sabemos que si subimos nuestros precios rápidamente ¿nos afectamos”.



Aunque resaltó que dif ícilmente restaurants mexicalenses cerrarán sus puertas debido a estos aumentos, admitió que en el caso de locales que enfrentan otro tipo de circunstancias, como falta de clientelao mala ubicación, es probable que los incrementos a los insumos vuelvan más complicada su estadía en el mercado.