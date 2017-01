Marchan y toman la aduana

TIJUANA, Baja Calfornia(GH)

Desde muy temprano en la mañana parecía que este sá- bado iba a ser un día cualquiera en Tijuana, pero sucedió lo que no pasaba hace mucho tiempo, miles de tijuanenses salieron a las calles a manifestar su inconformidad ante la figura presidencial y la clase política que aprobó el aumento del 20 % en la gasolina.



Varios grupos organizados de la ciudadanía se reunieron durante las primeras horas de la mañana; estudiantes, maestros, jubilados, padres, madres, hijos, transportistas y ciudadanos en general unificaron esfuerzos y se conglomeraron para enviar un mensaje al gobierno federal, cuestión que pocas veces se ha visto en nuestro muy pacifico estado. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y organizaciones estudiantiles comenzaron la mega marcha con un contingente de aproximadamente 250 personas debajo del arco de la avenida revolución.



El reloj marcaba las 10:00 cuando comenzó la movilización que tenía como punto final la simbólica estatua Cuauhtemoc en Zona Río. La ruta recorrió la avenida Revolución para pasar por el bulevar Agua Caliente y conectarse con el punto de reunión establecido en días pasados.



Al llegar al parque de los Deportistas, otro grupo de alrededor de 600 personas integradas por jubilados y civiles en general se unieron a la movilización.



Consecutivamente, a la altura del antiguo toreo, otro conglomerado de alrededor de 300 manifestantes acrecentó el volumen de los protestantes, para con esto sobrepasar las mil personas.



A partir de este momento, la marcha era integrada por fami lias enteras; padres y madres con dos o tres hijos, personas de la tercera edad, jóvenes, mujeres y hombres de todas edades que a su paso replicaban; “Fuera Peña”, “El pueblo unido jamás será vencido” y “Únete Pueblo”, caminaban con el objetivo de ser escuchados a más de 2 mil 500 kilómetros en la Ciudad de México.



Fue a las 11 am cuando llegaron a los pies del Cuautémoc miles de tijuanenses, en este punto ya estaban decenas de personas esperando a apoyar a los marchantes y el número era incontable, pero la cifra sobre pasaba los dos mil manifestantes.



No había pasado ni siquiera media hora del arribo a la glorieta, cuando la Unión de Transportistas y Operadores Mexicanos llegó a apoyar con una caravana de unas 20 unidades de transporte pesado, con pancartas en donde se leía “No más gasolinazos”.



RUMBO A LA ADUANA



Por un corto periodo, los manifestantes decidieron separarse y dirigirse a Rosarito y a las casetas de peaje de distintas carreteras, otros decidieron seguir la marcha hasta las instalaciones de la aduana del Chaparral. En el camino y con una gran motivación al seguir el paso de los manifestantes la señora L inda de 77 años, quien utilizaba bastón para apoyarse, señaló “esto lo hago por los niños y jóvenes del país, yo ya viví, por eso estamos aquí”.



Al llegar a las instalaciones de la aduana, aproximadamente a las 12:30 de la tarde se alzaron las plumas de los 21 carriles y se mantuvieron así aproximadamente hasta las tres de la tarde dejando libre transito para los automovilistas que ingresaban al país. En ese intervalo de tiempo, hubo un momento un grupo de manifestantes regresaron al monumento Cuauhtemoc pues corría el rumor de que agentes antimotines podrían acudir y desalojar de manera violenta como lo sucedido en Playas de Rosario.



A pesar de esto algunos manifestantes se mantuvieron en la aduana y recibían apoyos por los automovilistas con botellas de agua, ya que a pesar de obstruir de cierta manera el tráfico, se mostraban solidarios a las demandas de los manifestantes.



Finalmente, la autoorganización del movimiento comenzó a gestionar una nueva marcha para los próximos días que se dará a conocer en las redes sociales en donde se convocó a la movilización del día sábado, por lo pronto este día domingo se esperan nuevas manifestaciones en Tijuana, específicamente en la gloria de conocida como “Las Tijeras”.