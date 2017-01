Resisten frío; no se moverán

MEXICALI, Baja California(GH)

“PODREMOS LOGRAR ALGO”

Son las 00:01 horas del sábado 7 de enero del 2017.Tras 55 horas y a pesar de las inclemencias del clima, decenas de personas continúan bloqueando la Terminal de Almacenamiento y Reparto Mexicali de Pemex de donde, advierten no se moverán.La premisa es básica: Buscar que con esta manifestación pacífica el Gobierno Federal recule y disminuya los precios de las gasolinas en todo el país. Con la protesta, dicen, aportan un granito de arena para el país.La Terminal de Almacenamiento y Reparto Mexicali de Pemex se encuentra en el kilómetro 16 de la carretera Mexicali-Tijuana. Hasta este lugar, conocido como La Rosita, se dirigieron un grupo apenas mayor de 20 personas la tarde del miércoles 4 de enero.El objetivo fue claro, bloquear los accesos y no permitir ni la entrada ni salida de pipas abastecedoras de combustible hasta tener una respuesta de la Federación.Fueron taxistas y choferes de Uber los que iniciaron el movimiento, al cual se han ido sumandootros ciudadanos. Motociclistas, estudiantes y maestros se unieron.Han pasado 55 horas y los ánimos en el lugar, en vez de disminuir, parecen incrementarse ante la respuesta de una parte de la ciudadanía.Al llegar al lugar, lo primero que se puede observar son dos unidades ubicadas a las orillas del camino, una de la Policía Municipal y otra de la Policía Federal de Caminos.La madrugada del sábado, decenas de vehículos se encontraban en el lugar. La gente presente en la manifestación era cercana a las 150 personas.A pesar de las inclemencias Climatológicas considerando que la temperatura era de 8 grados centígrados sin considerar la sensación térmica, el ambiente que se vivía en el lugar era de camaradería.Familias completas se encontraban en el sitio, haciendo fogatas para soportar el frío, niños jugando alrededor de ellas, señores compartiendo alimentos, cafés y cobijas.Otros platicaban o cantaban lo que el radio de sus vehículos tocaba. Se prestaban lámparas, encendedores y utensilios.Llamó la atención ver estacionados taxis y vehículos Uber uno junto a otro, con las mismas consignas pintadas, y sus choferes dialogando y compartiendo el mismo objetivo.Minutos después, cerca de las 00:30 horas, un pick up con placas de California, arribó a la zona.Una pareja, que venía de Calexico, se acercó a la gente.Les dijo que llevaban chocolate y rosca de reyes para los presentes, situación que causó sorpresa entre los presentes.Posteriormente, los manifestantes formaron una hilera y la pareja dio a cada uno un trozo de rosca y un vaso con chocolate.Una lona grande con la bandera de México y un mensaje a la población, solicitando unidad y firmado por “Resistencia Civil de Baja California”, se ubica justo en el camino que dirige a la entrada a la Terminal.Detrás de esta bandera, se colocaron las decenas de víveres que se les han hecho llegar.Hay agua potable, refrescos, jugos, papel sanitario y comida.Dentro de la Terminal, dos soldados con rifle montan guardia y se encuentran pendientes ante cualquier posible eventualidad que pudiera presentarse. Así se mantuvieron toda la noche.A pesar del buen ambiente que se vive en el lugar, la gente no se encuentra tranquila.Saben que en cualquier momento pudiera llegar la PolicíaFederal a desalojarlos.Sin embargo, muchos aceptan que de darse lo aceptarán sin hacer desmanes. Juan Carlos Hernández Tirado, uno de los voceros del movimiento, dijo que se sienten satisfechos por la respuesta ciudadana, que ha generando un número creciente en la manifestación.“Hay gente soportando las inclemencias del frío, familias completas en defensa de la economía, la retroalimentación ha sido buena, recibimos alimento del alma como físico”, expresó.Señaló que a pesar del cansancio y desgaste físico, el apoyo de la ciudadanía los mantiene en pie.La idea es que el Gobierno Federal ceda ante las muestras de repudio hacia el incremento de los combustibles.Raúl Guzmán, un taxista con 16 de experiencia en el ámbito y que decidió hacerse chofer de Uber hace unos meses, dice tajante que en el movimiento no hay un líder porque los líderes son todos.Dijo sentirse confiado en que el movimiento logrará su cometido, aunque demuestra temor ante una posible avanzada de las autoridades federales para desalojar la Terminal.“Si no nos saca la Policía a golpes, si podremos lograr algo”, añadió.Dijo que la manifestación inició como algo pacifico que se fue haciendo grande, por lo cual siguen esperando el arribo de más gente a la movilización.La gente se debe acercar y expresar su molestia contra el cruel golpe a la economía de todo el país, señaló.Destacó que las redes sociales han servido para informar a la gente que siguen en la lucha y además, se ha utilizado como un medio de organización entre los propios manifestantes.