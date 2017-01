Preocupa situación económica

MEXICALI, Baja California(GH)

A consecuencia de los diversos aumentos que llegaron junto con el 2017 en México, la comunidad mexicalense vive en la incertidumbre, del ‘qué va a pasar’.



Como es el caso del señor Agustín Martínez Pacheco, quien vive en la colonia Robledo y debe tomar cuatro camiones para trasladarse a su trabajo todos los días.



Dijo que lo más preocupante sería si aumentaran los precios del transporte público.



“Es un abuso para la ciudadanía, sobretodo por el salario que está muy bajo.



“La gente que pagamos doble camión, dos para irse y dos para venirse, ahí si nos van a dañar en la economía de la bolsa.



“Se nos va a poner duro con lo del trabajo, si antes me gastaba 200 pesos ahora va ser el doble”, expresó al respecto.



Y es que ante el aumento a la gasolina, los transportistas de Mexicali ya planean solicitar subir sus tarifas, lo que convertiría al transporte público de la ciudad, como el más caro a nivel nacional.



El señor Jaime, de 81 años de edad, expresó su malestar puesto que ya vive una situación crítica económica.



“Yo no soy cómplice de que hagan eso con nosotros, si así uno anda batallándole, no está bien eso la verdad. Para mantenerme de lo que estoy ganando es difícil”, compartió.



Yolanda Raygoza, comerciante Responsable del negocio familiar que opera desde 1970, dijo que la sociedad mexicalense es conformista.



“No nos activamos mucho por las mismas actividades diarias y la mayoría de los mexicalenses no hacemos nada.



“Por eso nos tenemos que organizar, una salida para hacer todos tus quehaceres, porque al final tenemos que echar gasolina. Lo más importante es organizarte”, puntualizó.